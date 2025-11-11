Martes 11 de noviembre de 2025, p. 16
La audiencia de Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, hijo de Joaquín Guzmán Loera, fue pospuesta ayer en Estados Unidos para el 1º de diciembre, anunció la oficina de la jueza Sharon Johnson Coleman, encargada del caso en la corte norte de Illinois, Chicago.
Esta es la tercera vez que se aplaza dicha audiencia, primero del 15 de julio al 15 de septiembre y luego al 13 de noviembre.
Guzmán López enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego. De acuerdo con fuentes judiciales, el acusado negocia con el gobierno estadunidense un acuerdo de culpabilidad para reducir su condena.
El hijo de El Chapo se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024, tras llegar en una aeronave privada a Texas. Junto a él viajaba Ismael El Mayo Zambada, quien habría sido trasladado desde Sinaloa contra su voluntad.
Durante la privación de la libertad de Zambada el 25 de julio de 2024 en un rancho de Culiacán, Guzmán López presuntamente habría asesinado, en el mismo sitio y a la misma hora, a Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex alcalde de Culiacán, líder del Partido Sinaloense, diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con quien Zambada se reuniría.