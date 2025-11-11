De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 16

La audiencia de Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, hijo de Joaquín Guzmán Loera, fue pospuesta ayer en Estados Unidos para el 1º de diciembre, anunció la oficina de la jueza Sharon Johnson Coleman, encargada del caso en la corte norte de Illinois, Chicago.

Esta es la tercera vez que se aplaza dicha audiencia, primero del 15 de julio al 15 de septiembre y luego al 13 de noviembre.

Guzmán López enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego. De acuerdo con fuentes judiciales, el acusado negocia con el gobierno estadunidense un acuerdo de culpabilidad para reducir su condena.