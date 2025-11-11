Martes 11 de noviembre de 2025, p. 16
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en redes sociales que en un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y estatales detuvieron a Jorge Armando N El Toto, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto con 19 personas más, a quienes se les decomisaron armas, vehículos y diversas dosis de droga. También fueron capturados cuatro policías municipales.
Jorge Armando N está vinculado con una agresión en Macuspana, Tabasco, donde dos mujeres perdieron la vida, y con otros hechos delictivos.
Durante el operativo, se incautaron 17 armas de fuego, vehículos y droga. Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia, señaló García Harfuch.
Por su parte, la SSCP indicó en un comunicado conjunto que en seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre en el municipio de Macuspana, Tabasco, donde dos mujeres fueron asesinadas a balazos por parte de sujetos armados, se desarrollaron labores de investigación para identificar el paradero de los agresores, entre ellos Jorge Armando N.
Detalló que durante un operativo en el municipio de Jalapa, Tabasco, aparte de las personas y los municipales detenidos, se aseguraron 160 dosis de mariguana, 40 dosis de crystal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, mil 688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.
“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.”