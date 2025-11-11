▲ Jorge Armando N El Toto fue detenido junto con 19 presuntos miembros del CJNG y cuatro policías municipales. Foto SSPC

César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 16

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en redes sociales que en un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y estatales detuvieron a Jorge Armando N El Toto, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto con 19 personas más, a quienes se les decomisaron armas, vehículos y diversas dosis de droga. También fueron capturados cuatro policías municipales.

Jorge Armando N está vinculado con una agresión en Macuspana, Tabasco, donde dos mujeres perdieron la vida, y con otros hechos delictivos.

Durante el operativo, se incautaron 17 armas de fuego, vehículos y droga. Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia, señaló García Harfuch.

Por su parte, la SSCP indicó en un comunicado conjunto que en seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre en el municipio de Macuspana, Tabasco, donde dos mujeres fueron asesinadas a balazos por parte de sujetos armados, se desarrollaron labores de investigación para identificar el paradero de los agresores, entre ellos Jorge Armando N.