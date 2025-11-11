Política
Renueva Conade el convenio para fomentar deporte en las prisiones
Foto
▲ Aspecto de la final de futbol americano entre Los Perros de Santa Martha y los Rams de Iztapalapa en el penal de Santa Martha.Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 16

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) renovó el convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para promover la cultura física al interior de los Centros Federales de Reinserción Social y Rehabilitación Sicosocial.

El titular de Prevención y Reinserción Social (PRS), Jacobo Olaf Rodríguez García, y el director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, firmaron el acuerdo de renovación de las bases de cooperación y mecanismos operativos entre ambas instituciones, con el propósito de coordinar programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, impulsar su reinserción social mediante la práctica del deporte, la recreación y actividad física.

El convenio tendrá vigencia hasta septiembre de 2030 y permitirá fortalecer los esfuerzos institucionales para que las personas privadas de la libertad reflejen una mejora en su salud física y emocional, hagan uso adecuado de su tiempo libre y contribuyan activamente a su proceso de reinserción social efectiva.

En un comunicado conjunto se informó que mediante estas acciones se busca fomentar la salud, disciplina, el uso adecuado del tiempo libre, reducción del estrés y la ansiedad, así como favorecer la convivencia y el bienestar integral de la población penitenciaria.

“Actualmente, en los 14 centros penitenciarios federales del país, cerca de 9 mil personas privadas de su libertad practican de manera constante disciplinas deportivas. El convenio incluye el diseño, desarrollo y ejecución de programas de acondicionamiento físico, recreación y deporte, con un enfoque preventivo y de reinserción social”.

En este marco, PRS se comprometió a facilitar los espacios, materiales y horarios necesarios para las actividades deportivas, además de gestionar el ingreso del personal de la Conade a los centros penitencia-rios, difundir los programas y supervisar su correcta ejecución.

La Conade participará en el diseño, organización y seguimiento de las actividades físicas y deportivas, brindará capacitación y apoyo técnico al personal involucrado y mantendrá comunicación constante con PRS para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

Con la participación conjunta y coordinada de la SSPC y Conade se realizará un programa integral de acondicionamiento físico orientado a cumplir con dos propósitos esenciales: el preventivo, como parte de las acciones necesarias para la reinserción social, y el recreativo, enfocado en el cuidado y bienestar de la salud de las personas privadas de su libertad.

