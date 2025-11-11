Alexia Villaseñor

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) plantel Ajusco acordaron mantener el paro –que empezaron el 28 de octubre– de forma indefinida y realizar un mitin frente a la Secretaría de Educación Pública mañana en demanda de que las autoridades cumplan su pliego petitorio, cuya exigencia principal es la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández.

Reiteraron que desde que cesaron las actividades no han sostenido reuniones con las autoridades del plantel. El viernes pasado tenían previsto acudir a una mesa de diálogo con la rectora, pero poco antes los directivos les informaron que no acudirían debido a que las comisiones de estudiantes y de la rectoría no acordaron las condiciones para garantizar que el encuentro se diera en un “ambiente seguro, respetuoso y ordenado”.

Este lunes, durante una asamblea a puerta cerrada en el inmueble, los alumnos acordaron que “el diálogo con las autoridades se realizará únicamente después de que reconozcan la destitución de la rectora”; además, no aceptarán mesas negociadoras con intermediarios, pues únicamente piden que acudan directivos del plantel.