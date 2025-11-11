Laura Poy Solano

Enviada

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 15

Monterrey, NL., Más de 2 mil 800 expertos en educación de México, España, Argentina, Chile y Colombia, entre otros países, participarán en el 18 Congreso Nacional de Investigación Educativa, convocado por el Consejo Mexicano de la especialidad (Comie) del 11 al 14 de noviembre en esta ciudad, donde se abordarán temas que van desde el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la escuela y la salud de los estudiantes hasta los desafíos del pensamiento crítico y la formación intercultural.

Martha Vergara Fregoso, presidenta del comité directivo del Comie, aseguró que es un “encuentro multidisciplinario en el que se analizarán los desafíos y las nuevas fronteras de la educación en el siglo XXI, pero también la importancia de la investigación educativa para incidir en el desarrollo de políticas que fortalezcan la equidad, la inclusión y la innovación”.

Se espera la asistencia de destacados investigadores como Digna Couso, de la Universidad Autónoma de Barcelona, referente en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); Isabel de Moura, experta en educación y medio ambiente, así como especialistas de México, como Ángel Díaz Barriga, Judith Kalman, Sylvia Schmelkes y Etelvina Sandoval, entre otros.

Comentó que el congreso reunirá no sólo a profesores, sino también a especialistas como antropólogos, politólogos, economistas, tecnólogos e innovadores que buscan identificar los desafíos que enfrenta la educación en el siglo XXI.