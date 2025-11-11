Chiapas, la entidad con mayor presencia
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 14
De acuerdo con el informe de ca-sos activos de gusano barrenador del ganado (GBG), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) registró 757 animales con infección vigente para la semana epidemiológica 45 (5 de noviembre).
De ellos, 506 corresponden a bovinos, 141 a caninos, 44 a suinos, 39 a equinos, 19 a ovinos, tres a caprinos, al igual que a felinos, y dos están por definir.
Los casos están en nueve estados, siendo Chiapas el de mayor presencia con 264, seguido de Veracruz con 165 y Yucatán con 128. Los demás tienen menos de cien animales enfermos, Oaxaca tiene 95; Tabasco, 45; Campeche, 29; Quintana Roo, 29; Guerrero, uno; Jalisco, uno.
Zonas libres
Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantienen libres. En Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de Jalisco y Veracruz hay almacenamiento temporal con corrales de inspección. También hay amortiguamiento en Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo y Puebla.
El reporte incluye el caso detectado en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, en un corral de engorda, donde se considera contenido y sin riesgo para la ganadería del estado, tras el tratamiento del lote de 80 animales y la activación del Protocolo de Atención a Incursiones.
Refuerzan inspección
En días pasados, el gobierno federal reforzó los protocolos de inspección. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) registró un Anteproyecto de Acuerdo para ampliar a todo el territorio el operativo de emergencia para combatir al gusano, el cual está disponible para su consulta en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y será formalizado en cuanto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con la reaparición de la plaga de GBG en nuestro país, el 24 de noviembre de 2024 en Chiapas, Estados Unidos ha cerrado en tres ocasiones su frontera a las exportaciones del ganado mexicano. La primera tras la detección del primer caso, en noviembre; después el 11 de mayo pasado, durante siete semanas, y la más reciente, el 9 de julio, restricción que continúa, y aunque se suscribió un plan de acción binacional, todavía permanece cerrada.