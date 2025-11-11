Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 14

De acuerdo con el informe de ca-sos activos de gusano barrenador del ganado (GBG), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) registró 757 animales con infección vigente para la semana epidemiológica 45 (5 de noviembre).

De ellos, 506 corresponden a bovinos, 141 a caninos, 44 a suinos, 39 a equinos, 19 a ovinos, tres a caprinos, al igual que a felinos, y dos están por definir.

Los casos están en nueve estados, siendo Chiapas el de mayor presencia con 264, seguido de Veracruz con 165 y Yucatán con 128. Los demás tienen menos de cien animales enfermos, Oaxaca tiene 95; Tabasco, 45; Campeche, 29; Quintana Roo, 29; Guerrero, uno; Jalisco, uno.

Zonas libres

Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantienen libres. En Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de Jalisco y Veracruz hay almacenamiento temporal con corrales de inspección. También hay amortiguamiento en Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo y Puebla.

El reporte incluye el caso detectado en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, en un corral de engorda, donde se considera contenido y sin riesgo para la ganadería del estado, tras el tratamiento del lote de 80 animales y la activación del Protocolo de Atención a Incursiones.