Instan a no permanecer indiferentes ante la violación de derechos humanos en EU
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 14
Más de 100 organizaciones en Estados Unidos y México, en su mayoría de migrantes, enviaron una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien pidieron que su gobierno fortalezca la protección consular y la defensa de los derechos humanos.
Señalaron que “a pesar de los compromisos expresados por el gobierno mexicano, hemos constatado de primera mano que los servicios de protección consular como el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE) no está funcionando como deberían.
“México no puede permanecer indiferente ante la violación sistemática de derechos humanos y la falta de proceso que enfrentan miles de connacionales”, afirmaron las organizaciones.
“Se requieren acciones de gobierno concretas y un presupuesto que refleje que las y los mexicanos en el exterior son una verdadera prioridad para esta administración”, indicaron.
Entre las firmantes destacan: La red trasnacional de organizaciones inmigrantes Alianza Américas, Casa Michoacán, Central Ameri-can Resource Center, Comunidades Indígenas en Liderazgo, Durango Unido en Chicago, Federación de Clubes Michoacán en Illinois, Florida Immigrant Coalition y Southeast Immigrant Rights Network.
La carta se puede consultar en https://shorturl.at/HOXPC