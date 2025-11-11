De La Redacción

Más de 100 organizaciones en Estados Unidos y México, en su mayoría de migrantes, enviaron una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien pidieron que su gobierno fortalezca la protección consular y la defensa de los derechos humanos.

Señalaron que “a pesar de los compromisos expresados por el gobierno mexicano, hemos constatado de primera mano que los servicios de protección consular como el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE) no está funcionando como deberían.

“México no puede permanecer indiferente ante la violación sistemática de derechos humanos y la falta de proceso que enfrentan miles de connacionales”, afirmaron las organizaciones.