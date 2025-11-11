Política
Publica DOF nuevo marco jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 14

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)el manual de organización general de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que incluye el marco jurídico al que está sujeta, al igual que los acuerdos internacionales y convenios, las atribuciones, la estructura orgánica y las funciones que le corresponden a cada unidad administrativa.

La dependencia cuenta con tres subsecretarías: de Biodiversidad y Restauración Ambiental (antes llamada de Política Ambiental y Recursos Naturales); de Regulación Ambiental, y Desarrollo Sostenible y Economía Circular (creada en esta administración), y a la que se le adscriben la Coordinación de Vinculación Institucional que dependía del titular de la secretaría.

La estructura orgánica consistirá en una Unidad Coordinadora de Vinculación Social; Derechos Humanos y Transparencia cambia de denominación a Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos, y la Dirección General de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental, que estaba adscrita a la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, cambia de línea de mando a la persona titular de la secretaría.

Tendrá cuatro órganos desconcentrados: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional del Agua y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

