De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 14

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)el manual de organización general de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que incluye el marco jurídico al que está sujeta, al igual que los acuerdos internacionales y convenios, las atribuciones, la estructura orgánica y las funciones que le corresponden a cada unidad administrativa.

La dependencia cuenta con tres subsecretarías: de Biodiversidad y Restauración Ambiental (antes llamada de Política Ambiental y Recursos Naturales); de Regulación Ambiental, y Desarrollo Sostenible y Economía Circular (creada en esta administración), y a la que se le adscriben la Coordinación de Vinculación Institucional que dependía del titular de la secretaría.