Martes 11 de noviembre de 2025, p. 14
El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)el manual de organización general de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que incluye el marco jurídico al que está sujeta, al igual que los acuerdos internacionales y convenios, las atribuciones, la estructura orgánica y las funciones que le corresponden a cada unidad administrativa.
La dependencia cuenta con tres subsecretarías: de Biodiversidad y Restauración Ambiental (antes llamada de Política Ambiental y Recursos Naturales); de Regulación Ambiental, y Desarrollo Sostenible y Economía Circular (creada en esta administración), y a la que se le adscriben la Coordinación de Vinculación Institucional que dependía del titular de la secretaría.
La estructura orgánica consistirá en una Unidad Coordinadora de Vinculación Social; Derechos Humanos y Transparencia cambia de denominación a Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos, y la Dirección General de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental, que estaba adscrita a la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, cambia de línea de mando a la persona titular de la secretaría.
Tendrá cuatro órganos desconcentrados: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional del Agua y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.