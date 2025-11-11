Alexia Villaseñor

A pesar de que 70 por ciento del territorio nacional está cubierto de vegetación forestal, México sólo produce la tercera parte de los productos maderables que consume. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), durante el periodo 2000-2023 la producción en promedio anual fue de 6.9 millones de metros cúbicos (m3) de madera en rollo, y la media nacional de consumo fue de 22.53 millones de m3.

Lo anterior, señaló la comisión, representa una oportunidad para incorporar terrenos al manejo forestal sustentable y al establecimiento de plantaciones comerciales, debido a que el volumen promedio autorizado por año es de 15.3 millones de m3.

En años recientes, la producción forestal maderable (escuadría, papel, chapa, triplay y leña) del país ha ido a la baja. Registró 8.2 millones de m3 en 2019, 7.2 millones en 2020, 7.6 millones en 2021, 7.1 millones en 2022 y 6.6 millones en 2023. Dentro de estos volúmenes, la contribución de plantaciones forestales comerciales (cultivo de especies que tiene como finalidad la producción sostenible de materias primas destinadas a su comercialización o transformación) fue de 0.7 millones de m3 para 2019, un millón para 2020 y 1.2 millones para 2021.