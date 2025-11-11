Martes 11 de noviembre de 2025, p. 12
Lima. El presidente de facto Perú, José Jerí, afirmó ayer que su gobierno determinará la fecha en que otorgue un salvoconducto que permita viajar a México a la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de asilarse en la embajada de ese país en Lima.
“No tenemos la obligación de decir que mañana o pasado (se otorgará el salvoconducto), mientras tanto, el efecto práctico es que (Chávez) no puede salir del país y en consecuencia está en la embajada y seguirá ahí, no podrá desplazarse, viajar a México, el tiempo que sea pertinente y que el gobierno del Perú determine”, declaró el mandatario en rueda de prensa.
El 3 de noviembre, la cancillería peruana informó que Chávez había pedido asilo político en México, encontrándose en la embajada mexicana en Lima.
Betssy Chávez afronta un juicio por su presunta coautoría en el intento del ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) de disolver el Congreso, que a su vez depuso al mandatario, en diciembre de 2022.
Luego de que Chávez se asiló en la embajada de México, el gobierno peruano está en la obligación de otorgarle un salvoconducto, pero, en cambio, rompió relaciones con México.
El gobierno mexicano considera a Chávez una “perseguida política”.
La obligación del gobierno peruano tiene su base en el cumplimiento de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, firmada por Perú en 1954.
Sin embargo, ha rechazado otorgar el salvoconducto, al alegar, sin fundamentos, que se hace un uso indebido de la figura del asilo político.
Jerí afirmó que lo que hace su gobierno es “no pronunciarse todavía sobre el tema del salvoconducto”, y aunque señaló que “reconoce los tratados internacionales”, indicó que el canciller Hugo de Zela ha propuesto modificar la Convención de Caracas para que “no se tergiverse la figura del asilo”.