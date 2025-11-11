Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 12

Lima. El presidente de facto Perú, José Jerí, afirmó ayer que su gobierno determinará la fecha en que otorgue un salvoconducto que permita viajar a México a la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de asilarse en la embajada de ese país en Lima.

“No tenemos la obligación de decir que mañana o pasado (se otorgará el salvoconducto), mientras tanto, el efecto práctico es que (Chávez) no puede salir del país y en consecuencia está en la embajada y seguirá ahí, no podrá desplazarse, viajar a México, el tiempo que sea pertinente y que el gobierno del Perú determine”, declaró el mandatario en rueda de prensa.

El 3 de noviembre, la cancillería peruana informó que Chávez había pedido asilo político en México, encontrándose en la embajada mexicana en Lima.

Betssy Chávez afronta un juicio por su presunta coautoría en el intento del ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) de disolver el Congreso, que a su vez depuso al mandatario, en diciembre de 2022.