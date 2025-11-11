▲ La ex primera ministra peruana Betssy Chávez al entrar a la sala de su juicio por cargos de rebelión y conspiración contra el Estado, en Lima, Perú, el pasado 18 de marzo. Foto Ap

En 2019, la diplomacia mexicana se aplicó a fondo para rescatar al entonces presidente de Bolivia Evo Morales y a más de 40 personas de su entorno político (ministros, activistas del MAS y gobernadores) en un contexto complicado, en el que no faltaron intentos de impedir el vuelo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el derrotado mandatario a bordo, ni el cerco y los intentos de amedrentamiento y agresión a la sede y la residencia de la embajada mexicana en La Paz.

En 2022, en medio de la convulsión política en Perú que llevó a la caída del gobierno de Pedro Castillo, destituido por una decisión del Congreso de mayoría adversa al gobierno popular, México otorgó asilo a la esposa del ex mandatario que a la fecha sigue preso, Lilia Paredes y a sus hijos Arnold y Alondra. Castillo, que acompañaba a su familia para dejarla en la sede diplomática mexicana, fue interceptado en el camino, sacado a la fuerza del vehículo en el que viajaba y arrestado en ese momento, acusado de rebelión, que a decir de los juristas de su defensa no se sustenta.

Su ex primera ministra Betssy Chávez fue acusada del mismo delito, recluida en prisión preventiva y retenida en la cárcel ilegalmente después del plazo de los 18 meses reglamentario. Libre gracias a un amparo concedido por un tribunal y aún bajo proceso, se acogió la última semana de octubre a la protección de la embajada mexicana en Lima.

En el momento en el que el gobierno mexicano concedió asilo luego de revisar su caso, el gobierno provisional de Perú decidió de manera unilateral romper relaciones con México.

En 2024, ante la decisión mexicana de otorgar asilo al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, por la persecución judicial de la que era objeto, el presidente Daniel Noboa ordenó la incursión policiaca violenta a la embajada mexicana en Quito, la agresión a personal de la sede y el secuestro del ex funcionario. El grave incidente ocasionó la denuncia de México ante la Corte Internacional de Justicia, alegando la violación de las convenciones internacionales sobre el derecho de asilo. Anteriormente, en 2020, siete políticos cercanos al ex presidente Rafael Correa, entre ellos cuatro diputados, pidieron asilo en la misma embajada, en el momento en el que el sucesor de Correa, Lenin Moreno, abandonó la línea progresista del partidoque lo llevó al poder y se alineó con los intereses de la derecha y la Casa Blanca, iniciando casos de lawfare en contra de los correístas y el mismo ex presidente Rafael Correa.

El caso de la invasión a la embajada mexicana sigue siendo el antecedente más grave de ataque a las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas y de asilo territorial.