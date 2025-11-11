Ángeles Cruz Martínez

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 11

Los cambios vertiginosos que hay en el diagnóstico y tratamiento de cáncer obligan a las instituciones de salud a evolucionar, y en México, a tomar medidas para hacer frente al aumento en la incidencia de la enfermedad, lo cual es evidente en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), donde entre 2018 y 2024 aumentó casi 50 por ciento el número de consultas de primera vez.

El programa institucional 2025-2030 del Incan, centro nacional de referencia para la atención de tumores malignos en personas sin seguridad social, resalta que el avance en la investigación científica y el desarrollo de medicamentos capaces de frenar la progresión del padecimiento ha favorecido la mayor supervivencia de los enfermos.

Eso se observa en el aumento de las consultas subsecuentes, las cuales pasaron de 201 mil 506 en 2018 a 263 mil 109 en 2024. De todas maneras, el cáncer es la tercera causa de muerte en el país, sólo después del infarto agudo al miocardio y la diabetes mellitus.

De acuerdo con el documento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el Incan tiene entre sus objetivos prioritarios contribuir al acceso universal y gratuito a los servicios de atención médica, hospitalaria y de fármacos. Indica que se inició la sectorización del hospital para ofrecer apoyo integral a los pacientes. También está en marcha la actualización de los equipos y la apertura de nuevos servicios clínicos.