Martes 11 de noviembre de 2025, p. 10
Durante 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo tres jornadas por la paz y contra las adicciones en las que participaron 17 millones de estudiantes de secundaria, bachillerato y educación superior, junto con docentes y padres de familia. El objetivo fue informar los riesgos del consumo de sustancias adictivas, la importancia de fortalecer la armonía escolar y promover hábitos saludables.
El secretario del ramo, Mario Delgado Carrillo, señaló que esa estrategia se convirtió en una de las acciones preventivas más extensas y permanentes en salud pública escolar. La primera jornada tuvo lugar el 14 y 15 de marzo; la segunda, el 14 de junio, y la tercera, el 7 y 8 de noviembre.
Las tres tuvieron lugar en todos los estados del país, con actividades culturales, artísticas, musicales, deportivas y comunitarias.
También hubo pláticas y talleres sobre las drogas y los daños que provocan.
Mencionó que en las dos últimas jornadas tuvieron una sede central. Una de ellas fue el IPN, donde llevaron a cabo un maratón por la lectura, paz, cultura y deporte, con competencias en diferentes disciplinas. Incluyó talleres informativos sobre salud, dinámicas de integración y actividades motivacionales.
La sesión más reciente, hace un par de días, fue en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 3 de Tlaxcala.