De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 10

Durante 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo tres jornadas por la paz y contra las adicciones en las que participaron 17 millones de estudiantes de secundaria, bachillerato y educación superior, junto con docentes y padres de familia. El objetivo fue informar los riesgos del consumo de sustancias adictivas, la importancia de fortalecer la armonía escolar y promover hábitos saludables.

El secretario del ramo, Mario Delgado Carrillo, señaló que esa estrategia se convirtió en una de las acciones preventivas más extensas y permanentes en salud pública escolar. La primera jornada tuvo lugar el 14 y 15 de marzo; la segunda, el 14 de junio, y la tercera, el 7 y 8 de noviembre.