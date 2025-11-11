Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025

Canadá acumuló más de 12 meses de transmisión del virus del sarampión, con lo que perdió su certificación de país libre de esta enfermedad. La misma condición se extiende a la región de las Américas, afirmó Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En conferencia para presentar el informe y conclusiones del organismo sobre el sarampión en las Américas, puntualizó que el resto de la región mantiene está libre del padecimiento, aunque varios países se acercan al mismo plazo de 12 meses de transmisión sostenida, entre ellos, México, cuya cobertura de vacunación reportada a la OPS para 2024 es de 69 por ciento.

Hasta el pasado viernes se habían confirmado 5 mil 185 casos. La enfermedad ha estado presente en 27 estados y 136 municipios, indica el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Jarbas Barbosa subrayó que los esfuerzos realizados en este año para incrementar la cobertura de la vacuna serán insuficientes mientras no se llegue a 95 por ciento de manera homogénea, es decir, a todas las comunidades. Los promedios en la administración son insuficientes para controlar los brotes, señaló.

Reconoció que “nunca ha sido fácil eliminar la transmisión endémica” del sarampión. América Latina lo logró ya en dos ocasiones y es factible hacerlo nuevamente, a diferencia de otras regiones que no lo han hecho nunca.