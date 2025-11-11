De La Redacción

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 8

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno sancionó a las empresas Astilleros Marecsa y CTG Ingeniería y Construcción por no cumplir con los contratos efectuados con la administración federal.

De acuerdo con circulares publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación, se les inhabilitó por 45 y seis meses, respectivamente, por lo que no podrán establecer contratos con instancias de la administración pública federal o local.

En el caso de Astilleros Marecsa, la dependencia indicó que se ratificó la sanción ordenada en una resolución del 13 de agosto de 2025, consistente en una multa y la inhabilitación por 45 meses para que la firma “no pueda presentar propuestas ni celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ni con entidades federativas, los municipios, los entes públicos de unas y otros, así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuando las obras públicas o servicios relacionados con las mismas a contratar se realicen parcial o totalmente con recursos federales”.