Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 6

En el cuarto mes de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de empleados de plataformas digitales el registro alcanza un millón 114 mil 147 personas, de las que poco más de 150 mil (13.5 por ciento) percibieron ingresos equivalentes a un salario mínimo, que se clasifican como puestos de trabajo y tienen acceso a todas las prestaciones médicas, sociales y económicas.

El reporte mensual sobre el comportamiento del empleo formal en el país indica que en octubre se crearon 217 mil 491 plazas, equivalentes a un crecimiento de uno por ciento respecto al lapso anterior.

En la medición anual, con 170 mil 231 nuevos lugares, el aumento es de 0.8 por ciento, reflejo de las pérdidas de puestos laborales que ha habido a lo largo del periodo.

Así, al pasado 31 de octubre la cifra de afiliados al IMSS se ubicó en 22 millones 789 mil 173 trabajadores, de los que 86.8 por ciento tienen una plaza permanente y 13.2 por ciento son eventuales.

Respecto al programa piloto de inscripción de los ocupados en plataformas digitales, desde su inicio, en julio pasado, ha habido un incremento constante. Aquellos que fueron dados de alta pero no superaron el umbral de ingreso neto mensual de un salario mínimo (86.5 por ciento del total) están cubiertos con el seguro de riesgos de trabajo, que los protege en caso de accidentes en trayecto o enfermedad durante el desempeño del servicio que prestan.