Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 5

Las bancadas de Morena y PT en la Cámara de Diputados expresaron su respaldo al Plan Michoacán, que presentó el domingo el gobierno federal, al considerar que se trata de “una respuesta oportuna a la emergencia de seguridad” en ese estado.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, expresó que éste no sólo incluye “una visión integral”, sino evaluaciones periódicas y una estrategia con más de 100 acciones programáticas y la participación ciudadana en la vigilancia de su cumplimiento, lo cual “hace radicalmente distinto el plan de la Presidenta”.

Por ello, declaró, contrasta con la improvisación, la demagogia y la superficialidad de los planes implementados durante el periodo neoliberal, que nunca atendieron de raíz el problema y la impunidad en Michoacán.

La bancada guinda estará pendiente de si la aplicación de este mecanismo, conforme se desarrolle, necesita modificar una ley general; “lo que requiera Michoacán”, resaltó el legislador.

A su vez, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que la estrategia anunciada “no busca represión, sino reconstrucción social. Cuando se entiende el problema, se parte de un diagnóstico preciso y profundo que reconoce la complejidad del fenómeno de la violencia y la necesidad de abordarlo con una visión humanista. Cuando se entiende la raíz de los problemas, se puede transformar la realidad”.