Martes 11 de noviembre de 2025, p. 5
Las bancadas de Morena y PT en la Cámara de Diputados expresaron su respaldo al Plan Michoacán, que presentó el domingo el gobierno federal, al considerar que se trata de “una respuesta oportuna a la emergencia de seguridad” en ese estado.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, expresó que éste no sólo incluye “una visión integral”, sino evaluaciones periódicas y una estrategia con más de 100 acciones programáticas y la participación ciudadana en la vigilancia de su cumplimiento, lo cual “hace radicalmente distinto el plan de la Presidenta”.
Por ello, declaró, contrasta con la improvisación, la demagogia y la superficialidad de los planes implementados durante el periodo neoliberal, que nunca atendieron de raíz el problema y la impunidad en Michoacán.
La bancada guinda estará pendiente de si la aplicación de este mecanismo, conforme se desarrolle, necesita modificar una ley general; “lo que requiera Michoacán”, resaltó el legislador.
A su vez, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que la estrategia anunciada “no busca represión, sino reconstrucción social. Cuando se entiende el problema, se parte de un diagnóstico preciso y profundo que reconoce la complejidad del fenómeno de la violencia y la necesidad de abordarlo con una visión humanista. Cuando se entiende la raíz de los problemas, se puede transformar la realidad”.
Consideró que la suma de esfuerzos institucionales y la participación ciudadana permitirán sostener una estrategia de paz duradera para el estado.
En contraste, el coordinador del PAN, Elías Lixa, insistió en que en el Presupuesto de Egresos 2026 “no se le destina un peso adicional” al estado.
“Deseamos éxito en las misiones de pacificación, pero debemos advertir que no le destinan recursos a un tema tan relevante. Lo dijimos en la discusión del presupuesto, no puede haber Plan Michoacán sin dinero para ejecutar. Me parece que es un discurso de buenas intenciones, si no tiene el debido respaldo económico a los municipios y a las policías”, dijo.