De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 5

La Secretaría de las Mujeres participará en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con la ampliación de la cobertura de Centros Libre, a fin de contar con uno en cada uno de los 113 municipios de la entidad.

También se fortalecerá la Red Nacional de Tejedoras, la cual está integrada por 10 mil mujeres voluntarias que, de acuerdo con la dependencia federal, “promueven la construcción de paz, la prevención de las violencias y el fortalecimiento del tejido comunitario”.