César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 5

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia comenzó a rendir resultados. El gabinete de seguridad informó que en Buenavista, Cotija y Huetamo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a cinco personas y aseguraron 330 kilogramos de drogas sintéticas, armamento, vehículos y equipo táctico.

Los operativos se realizaron el fin de semana, en paralelo a la presentación del plan estatal, y se suman a otros golpes al narcotráfico en distintas entidades.

En Buenavista, los agentes incautaron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico. A su vez, en el municipio de Cotija, se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que contenía un fusil, 20 cargadores, mil 790 cartuchos y 52 kilogramos de material explosivo.

En el municipio de Huetamo, los efectivos que realizaban recorridos terrestres decomisaron seis vehículos, tres motocicletas, tres ametralladoras, 11 armas de fuego largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, mil 878 cartuchos, 330 kilogramos de metanfetaminas y equipo táctico.

Se calcula que el costo de la droga asegurada es de 89.2 millones de pesos.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Realizan cateos por todo el país

En Ramos Arizpe, Coahuila, catearon un inmueble donde detuvieron a dos personas, aseguraron cinco armas cortas, 14 cargadores, 910 cartuchos y un vehículo.

En Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) aseguraron 13 vehículos de lujo, uno de ellos con blindaje y un domicilio relacionado con ilícitos.

En Higueras y Cerralvo, Nuevo León, elementos de la GN, la Defensa y policía estatal de Tamaulipas decomisaron cuatro vehículos con blindaje artesanal, 24 cargadores y 130 cartuchos.

Por separado, en Badiraguato, Sinaloa, en el poblado El Encinal, elementos del Ejército aseguraron 700 kilogramos de mariguana. La afectación económica a la delincuencia organizada se calcula en 2.3 millones de pesos.

Asimismo, en San Luis Río Colorado, Sonora elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, al realizar una inspección de seguridad a un tractocamión que tenía como destino Tijuana, detuvieron a dos personas, les incautaron 70 litros de un precursor para la elaboración de metanfetamina. El golpe a la delincuencia organizada es de un millón de pesos.

Finalmente, en ese mismo municipio, elementos de Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía y policía estatal catearon un inmueble y aseguraron 481 kilogramos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 130 millones de pesos.