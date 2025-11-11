Martes 11 de noviembre de 2025, p. 4
Morelia, Mich., Mil 980 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional arribaron ayer al estado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó el general Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar.
Los elementos se suman al Operativo Paricutín, que integra además a cuatro mil 386 agentes que ya operan en territorio michoacano y a 4 mil 140 que serán reubicados para contener a la delincuencia en los límites de Michoacán con otras entidades.
Un contingente de 300 soldados y guardias nacionales fue el primero en arribar a dicha Zona Militar, con sede en Morelia, donde Bravo Velázquez los exhortó a extremar medidas de seguridad ante la capacidad de fuego del crimen organizado.
Anoche, elementos del Ejército patrullaron la avenida Francisco I. Madero, frente a la Catedral de Morelia, en varias unidades fuertemente armadas, ante la indiferencia de los ciudadanos.
La fuerza operativa de ambas corporaciones será de 10 mil 506 elementos, y serán desplegados principalmente en Uruapan y Apatzingán.
La Marina aporta mil 781 elementos
A ello se suman a mil 781 elementos de la Secretaría de Marina que se encargarán de operaciones en el océano Pacífico y en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.
El personal del Ejército y de la GN trabajará con cinco helicópteros, mil 31 vehículos terrestres artillados, 18 drones, un sistema aéreo no tripulado, tres vehículos dedicados a la ubicación y destrucción de minas explosivas y equipo antidrones.
Los efectivos de la Marina patrullarán con seis buques y embarcaciones, ocho helicópteros, cuatro aviones y cinco sistemas aéreos no tripulados, además de 108 vehículos terrestres.
En el caso de Apatzingán, el refuerzo a la 43 Zona Militar, es resultado del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ejecutado el 19 de octubre, presuntamente por César Sepúlveda Arellano, El Botox, cabecilla del cártel Los Blancos de Troya.