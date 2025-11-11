Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte Corresponsal y Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 4

Morelia, Mich., Mil 980 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional arribaron ayer al estado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó el general Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar.

Los elementos se suman al Operativo Paricutín, que integra además a cuatro mil 386 agentes que ya operan en territorio michoacano y a 4 mil 140 que serán reubicados para contener a la delincuencia en los límites de Michoacán con otras entidades.

Un contingente de 300 soldados y guardias nacionales fue el primero en arribar a dicha Zona Militar, con sede en Morelia, donde Bravo Velázquez los exhortó a extremar medidas de seguridad ante la capacidad de fuego del crimen organizado.

Anoche, elementos del Ejército patrullaron la avenida Francisco I. Madero, frente a la Catedral de Morelia, en varias unidades fuertemente armadas, ante la indiferencia de los ciudadanos.

La fuerza operativa de ambas corporaciones será de 10 mil 506 elementos, y serán desplegados principalmente en Uruapan y Apatzingán.