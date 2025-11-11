▲ Un contigente de fuerzas federales llegó ayer a la 21 Zona Militar, en Morelia. Foto Afp

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 4

Morelia, Mich., La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán investiga por qué el joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, señalado de ser el asesino del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue abatido cuando ya había sido detenido, el pasado 1º de noviembre, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa ayer en Casa Michoacán, el mandatario morenista puntualizó que las líneas de investigación “están abiertas en todos los sentidos, y se indaga por qué abatieron en el lugar al homicida, porque según la secuencia de hechos, lo detienen, hay un forcejeo y momentos después un solo disparo que es el que lo mata”.

Subrayó que la investigación que sigue la FGE se centra en la vulneración del círculo personal de seguridad del alcalde independiente, su homicidio en la plaza principal de Uruapan y la muerte del menor, en lo que aparenta ser una ejecución, puesto que ya estaba detenido.

“Si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar que en ese momento el alcalde tenía ocho escoltas personales y 14 de la Guardia Nacional (GN)”, expuso Ramírez Bedolla.

Agregó que el equipo de seguridad, más personal de Carlos Manzo, fue seleccionado directamente por el alcalde, “y digamos que el segundo círculo inmediato de seguridad lo brindaba la GN, entonces también se está revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”.