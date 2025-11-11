S

in nada que ofrecer al elector más allá de lo que ya ha fracasado un miembro de la comunidad menonita en Chihuahua, que se siente con fuerza para competir por la gubernatura de la entidad, ha viajado algunas veces a Argentina a pedir, a suplicar el consejo de Javier Milei, cuya popularidad cayó más de 13 puntos en las mediciones de agosto pasado.

Esa acción dice muchas más cosas que la simple visita y el “consejo” por las que viajó el norteño a aquellas tierras del sur del continente. Para empezar, nos habla del vacío que hay en la derecha mexicana, a la que el miembro de la comunidad mencionada ni consultó ni pidió consejo.

Según se dice en Chihuahua, no hay ninguna fórmula política local que se pueda usar, desde la derecha, para cambiar el destino que parece ya establecido para que Morena continúe en el poder. Se considera que el PAN, Acción Nacional, está agotado, vacío, sin ninguna posibilidad de significarse en las próximas elecciones.

También se trata de la visión que tienen algunos aspirantes a políticos sobre el país. Más de uno ha salido de México a hacer lo mismo, pedir ayuda, consejo, el remedio y el trapito para desbancar al régimen de la 4T, pero todos, o casi todos, han topado con la falta de nuevas ideas de la derecha.

En todas las opciones, desde Washington hasta Buenos Aires, sin dejar de lado a la España de la corona, lo único que han hallado es un método que sólo propone violencia, de todos tipos, sin establecer alguna propuesta que deje atrás los programas neoliberales tan conocidos y tan fracasados.

Y hay que tener cuidado, la tentación de establecer gobiernos dictatoriales, como los que la historia refiere en una buena parte de nuestra región, representan el sueño más caro de esos que no entienden la gestión de la Cuarta Transformación a favor de las mayorías.