Derecha: en busca de consejo foráneo
in nada que ofrecer al elector más allá de lo que ya ha fracasado un miembro de la comunidad menonita en Chihuahua, que se siente con fuerza para competir por la gubernatura de la entidad, ha viajado algunas veces a Argentina a pedir, a suplicar el consejo de Javier Milei, cuya popularidad cayó más de 13 puntos en las mediciones de agosto pasado.
Esa acción dice muchas más cosas que la simple visita y el “consejo” por las que viajó el norteño a aquellas tierras del sur del continente. Para empezar, nos habla del vacío que hay en la derecha mexicana, a la que el miembro de la comunidad mencionada ni consultó ni pidió consejo.
Según se dice en Chihuahua, no hay ninguna fórmula política local que se pueda usar, desde la derecha, para cambiar el destino que parece ya establecido para que Morena continúe en el poder. Se considera que el PAN, Acción Nacional, está agotado, vacío, sin ninguna posibilidad de significarse en las próximas elecciones.
También se trata de la visión que tienen algunos aspirantes a políticos sobre el país. Más de uno ha salido de México a hacer lo mismo, pedir ayuda, consejo, el remedio y el trapito para desbancar al régimen de la 4T, pero todos, o casi todos, han topado con la falta de nuevas ideas de la derecha.
En todas las opciones, desde Washington hasta Buenos Aires, sin dejar de lado a la España de la corona, lo único que han hallado es un método que sólo propone violencia, de todos tipos, sin establecer alguna propuesta que deje atrás los programas neoliberales tan conocidos y tan fracasados.
Y hay que tener cuidado, la tentación de establecer gobiernos dictatoriales, como los que la historia refiere en una buena parte de nuestra región, representan el sueño más caro de esos que no entienden la gestión de la Cuarta Transformación a favor de las mayorías.
En las trincheras partidistas del país ya se iniciaron las mediciones rumbo a las próximas elecciones. Hay empresas y políticos experimentados –algunos clasificados de sanguijuelas– que visitan oficinas de partidos y de personajes que, suponen, pueden decidir para ofrecer sus servicios.
La contienda ya comenzó; de aquí en adelante no habrá tregua, pero hasta donde se ve, tampoco se tienen propuestas importantes para contribuir a mejorar la vida de la gente en el país, es decir, no hay, por el momento, una oferta para afinar lo que ya está en el gobierno, y ninguna por parte de la derecha que anime al electorado.
Pero eso, lo de no tener alguna oferta política interesante, tampoco inhibe el combate que ojalá fuera de ideas y no de insultos. Lo que se tiene enfrente es una lucha que terminará por lastimar aún más al quehacer político, porque el único interés entre los contendientes es destruirse. Ya lo veremos.
De pasadita
En la reunión tempranera se pidió una explicación al extraño fenómeno político. ¿Cómo que el edil asesinado perdió la elección interna de Morena y luego ganó la votación popular con un amplísimo margen al candidato del partido en el poder federal? Hubo cejas levantadas y por ahí, nos dicen, algún cachete colorado, pero no se dio ninguna explicación.
Es decir, nada que justificara que el militante de Morena, que contaba con las preferencia de la gente en Uruapan, fuera desplazado en una elección interna que no tenía razón, por otro militante sin ninguna posibilidad de ganar. ¿Quién o quiénes fueron los culpables?
Y por si fuera poco, ahora el impresentable gobernador en aquellas tierras aseguró en conferencia de presa que el asesino de Manzo fue ejecutado...