no de los inversionistas más consistentes a lo largo de la historia es Warren Buffet, fundador del fondo de inversión Berkshire Hataway, que tiene bajo su paraguas acciones de Coca Cola, Wells Fargo American Express, Procter & Gamble y Apple, entre otras firmas.

Los resultados de este fondo han sido espectaculares. En lo que va del siglo XXI ha alcanzado rendimientos anuales superiores a 20 por ciento, lo que muestra su consistencia. En 1965 comenzó la historia de este proyecto, cuando Warren logró el control de una empresa de textiles y se convirtió en su presidente. A partir de ahí, transformó la firma en un fondo de inversión diversificado, con un enfoque de compra y permanencia en el largo plazo de las compañías que administra.

En 1978, Buffet se asoció con su amigo Charlie Munger a quien conoció años antes en Omaha, Nebraska, una población sin relevancia, pero que se mantiene como el centro de operación de este fondo. Entre Warren y Charlie conformaron un imperio financiero fuera de Nueva York, el centro de negocios más grande del mundo occidental, lo que indica que no importa en qué lugar se encuentre un líder, sino las decisiones que tome.