Warren Buffet, a la espera
no de los inversionistas más consistentes a lo largo de la historia es Warren Buffet, fundador del fondo de inversión Berkshire Hataway, que tiene bajo su paraguas acciones de Coca Cola, Wells Fargo American Express, Procter & Gamble y Apple, entre otras firmas.
Los resultados de este fondo han sido espectaculares. En lo que va del siglo XXI ha alcanzado rendimientos anuales superiores a 20 por ciento, lo que muestra su consistencia. En 1965 comenzó la historia de este proyecto, cuando Warren logró el control de una empresa de textiles y se convirtió en su presidente. A partir de ahí, transformó la firma en un fondo de inversión diversificado, con un enfoque de compra y permanencia en el largo plazo de las compañías que administra.
En 1978, Buffet se asoció con su amigo Charlie Munger a quien conoció años antes en Omaha, Nebraska, una población sin relevancia, pero que se mantiene como el centro de operación de este fondo. Entre Warren y Charlie conformaron un imperio financiero fuera de Nueva York, el centro de negocios más grande del mundo occidental, lo que indica que no importa en qué lugar se encuentre un líder, sino las decisiones que tome.
Charlie Munger murió en 2023 a los 99 años de edad y Warren, quien supera 95 años de edad, dejará la dirección en enero en manos de Greg Abel. Parece una decisión adecuada, por la edad del fundador y por las transformaciones que se experimentan con las nuevas tecnologías.
Por el momento, ante los cambios, la acción de Berkshire Hataway baja de precio, pero lo interesante es que desde la muerte de Charlie, la firma ha vendido grandes participaciones accionarias, por lo que ahora cuenta con una liquidez superior a 335 mil millones de dólares, la más alta a lo largo de su historia.
El proyecto actual consiste en ver qué pasa con la sobrevaluación de las firmas tecnológicas. Warren, amigo y socio de Bill Gates en su momento en Apple, ya vendió la mitad de su participación en esta empresa y por el momento no compra más acciones del sector.
Warren, conocido como el Oráculo de Omaha, se protege ahora con una gran liquidez y espera mejores tiempos para invertir en el mercado accionario.