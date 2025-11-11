E

l caso Salinas Pliego va más allá de lo fiscal. O, dicho de otra manera: a fin de cuentas, como bien se sabe, la verdadera lucha política se relaciona con la captación y distribución del dinero. El beneficiario histórico de las prebendas se revuelve, fársico, pretendiendo mostrarse como “líder libertario”, aspirante a libertador de la nación, porque no pudo impedir que le cobraran lo que, según todos los indicios, le ordenará hacer el nuevo Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En sus tribulaciones fiscales, amargo en sus estrategias de defensa y contrataque, el multimillonario “azteca” ambiciona convertir su derrota en una insurrección contra el morenismo, que llegó al poder gracias a una enorme cantidad de votos.

En un reciente acto realizado en instalaciones de su propiedad (la Universidad de la Libertad), llamado Festival de la Libertad, el español Javier Negre, traído a México por Salinas Pliego para desarrollar un portal de desinformación ultraconservadora titulado La Derecha Diario, cerró su intervención (luego de anunciar que se asentará en México y sus hijos nacerán aquí) arengando para “echar a los zurdos de este país, que merece la pena, a Sheinbaum y compañía”. Otro ponente, el argentino Nicolás Márquez, propuso que los ultraderechistas se infiltren en los partidos actuales para generar otra opinión o crear otro partido político, según el reporte de Alejandro Meléndez, de Periodistas Unidos (https://goo.su/JpmAU ).

No debe perderse de vista la convocatoria directa a la realización de actos violentos dos días después de que, según las previsiones judiciales, se aborde en la Corte el tema de los adeudos fiscales de Salinas Pliego, con pronósticos casi unánimes de que se le condenará a pagar lo que debe. El jueves se producirá el desenlace jurídico, que de antemano el Grupo Salinas advierte desconocerá, y el sábado se realizará la marcha extrañamente promovida y organizada a tramposa invocación de la generación Z.