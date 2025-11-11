Propone crear un grupo con países de la región para pacificar el Caribe

A

lo largo de décadas, la experiencia diplomática ha generado mecanismos para resolver conflictos que ponen en riesgo la estabilidad regional, siguiendo el principio de desarrollo humanitario. Éste es el momento en que México debe promover, junto con Brasil y otros países de la región, un grupo de contacto que reúna evidencias, documentos técnicos, argumentos y testimonios de las partes en conflicto. En un plazo limitado por la urgencia, el grupo de contacto puede proponer mecanismos para la solución del conflicto en el Caribe y en el Pacífico; convocar a negociar a las partes.

Con base en los principios consagrados en la Constitución y en la práctica diplomática centenaria de nuestro país, México tiene la responsabilidad de ser proactivo para reducir el grave peligro que corre el continente frente a las presiones de EU contra Venezuela y Colombia. Para atajar el uso de la fuerza; la solución debe ser diplomática.

México ha mostrado aplomo y valentía para proponer en el pasado procesos de pacificación regional que han dado resultado. Es el caso del Grupo Contadora y los esfuerzos de paz de Esquipulas, que involucraron a varios países para resolver problemas urgentes y graves.

La reciente de declaración conjunta de la cumbre Celac-UE, celebrada en Santa Marta, Colombia, es una base para la creación del grupo de contacto. Los países de América Latina y el Caribe se oponen “a la amenaza o al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas.” (numeral 8). Esta región se ha declarado zona de paz, comprometida con la solución de controversias mediante el diálogo y la cooperación, de conformidad con el derecho internacional (numeral 10).

Sergio Romero Cuevas y Cuauhtémoc Villamar

Sobre el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York

El triunfo del candidato progresista y socialista democrático Zohran Mamdani para alcalde de Nueva York, y el de otros demócratas avanzados, conquistaron ciudades importantes ante una presidencia ultraconservadora y derechista que asesina extrajudicialmente pescadores en aguas internacionales, bajo el supuesto tráfico de drogas a Estados Unidos sin comprobación alguna.

El modelo de desenvolvimiento económico pro imperialista de una política de aranceles mercantiles de alta concentración del capital es la desposesión de agudo grado de explotación de la mano de obra de alta especialización tecnológica y científica que no deja de ser trabajo enajenado, por ser ajeno al autor que lo realiza.