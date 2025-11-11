Martes 11 de noviembre de 2025, p. 27
Beirut. Hanibal Kadafi, hijo del derrocado y asesinado líder libio Muamar Kadafi, fue liberado tras pasar más de 10 años preso sin ser juzgado en Líbano, informó ayer su abogado. “Ya está libre”, declaró el letrado Laurent Bayon, horas después de que la justicia libanesa recibió los 900 mil dólares de fianza de Kadafi.
El hijo de Kadafi, de 49 años, estuvo una década en prisión preventiva en Líbano acusado de ocultar información sobre la desaparición en Libia del clérigo chiíta libanés Musa Sadr en 1978. Hanibal Kadafi tenía dos años cuando declararon ausente al clérigo.
Sadr –fundador del movimiento Amal que ahora es aliado del grupo pro iraní Hezbollah– desapareció durante una visita oficial a Libia, junto con un asistente y un periodista.
Líbano culpó de las desapariciones a Kadafi, que fue derrocado y asesinado décadas más tarde en un levantamiento impulsado por Estados Unidos en 2011.
Hanibal Kadafi, casado con la modelo libanesa Aline Skaf, huyó a Siria tras el inicio de la revuelta libia y en diciembre de 2015 fue secuestrado por hombres armados que lo llevaron a Líbano.
Las autoridades lo liberaron de sus secuestradores y posteriormente lo detuvieron, pero nunca fue juzgado.
Un juez ordenó su liberación el 17 de octubre y fijó la fianza en 11 millones de dólares, pero sus abogados apelaron y consiguieron la semana pasada que el depósito fuera reducido a 900 mil dólares.
Hanibal Kadafi, que tiene pasaporte libio, tiene previsto dejar Líbano con destino a un lugar que sigue siendo “confidencial”, declaró su abogado.
“Si Hanibal Kadafi pudo ser detenido arbitrariamente en Líbano durante 10 años es porque la justicia no era independiente”, añadió el letrado francés, quien considera que, con la llegada en enero de un gobierno reformista, la justicia está recuperando su independencia.
Un alto funcionario libanés precisó bajo anonimato que los abogados fueron a la cárcel para terminar con el trámite para su liberación, lo cual le permite dejar el país.