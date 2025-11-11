Afp

Beirut. Hanibal Kadafi, hijo del derrocado y asesinado líder libio Muamar Kadafi, fue liberado tras pasar más de 10 años preso sin ser juzgado en Líbano, informó ayer su abogado. “Ya está libre”, declaró el letrado Laurent Bayon, horas después de que la justicia libanesa recibió los 900 mil dólares de fianza de Kadafi.

El hijo de Kadafi, de 49 años, estuvo una década en prisión preventiva en Líbano acusado de ocultar información sobre la desaparición en Libia del clérigo chiíta libanés Musa Sadr en 1978. Hanibal Kadafi tenía dos años cuando declararon ausente al clérigo.

Sadr –fundador del movimiento Amal que ahora es aliado del grupo pro iraní Hezbollah– desapareció durante una visita oficial a Libia, junto con un asistente y un periodista.

Líbano culpó de las desapariciones a Kadafi, que fue derrocado y asesinado décadas más tarde en un levantamiento impulsado por Estados Unidos en 2011.

Hanibal Kadafi, casado con la modelo libanesa Aline Skaf, huyó a Siria tras el inicio de la revuelta libia y en diciembre de 2015 fue secuestrado por hombres armados que lo llevaron a Líbano.