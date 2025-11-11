Martes 11 de noviembre de 2025, p. 27
Washington. El presidente Donald Trump recibió ayer a su homólogo de Siria, Ahmed al Sharaa, ex yihadista y ex prisionero de un centro de detención gestionado por Estados Unidos en Irak, para una reunión sin precedente, pocos días después de que Washington lo retiró de una lista negra de terrorismo.
Con motivo de la visita histórica de Al Sharaa, quien lideró una coalición rebelde de islamitas que derrocó a Bashar al Aassad en diciembre pasado, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadunidenses, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.
Después de su encuentro en la Casa Blanca, en el primer viaje de un presidente sirio a Washington desde que el país árabe se independizó en 1946, Trump afirmó que Al Sharaa es “un líder muy fuerte” y que se hará “todo lo posible para que Siria prospere”. Asimismo, añadió: “queremos que Siria tenga éxito junto con el resto de Oriente Próximo. Tengo plena confianza en que (el mandatario sirio) podrá hacer bien su trabajo”.
Sobre su pasado yihadista, el magnate sostuvo en declaraciones a la prensa que “todos hemos tenido un pasado difícil”, aunque remarcó que “él sí ha tenido” un pasado difícil que es lo que le permite tener una “oportunidad”.
Asimismo, indicó que Al Sharaa “se lleva muy bien” con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al que describió como “un gran líder” y manifestó que el mandatario turco “está muy a favor de lo que está sucediendo en Siria”
“Es una parte importante de Oriente Próximo. Y les diré que creo que está funcionando muy bien. También estamos trabajando con Israel para, ya saben, que se lleven bien con Siria, con todos. Está funcionando de maravilla”, aseguró.
Trump agregó que el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shibani, y el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, quienes acordaron seguir adelante con la implementación del acuerdo alcanzado en marzo entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, para integrarlas en el nuevo ejército sirio.
Antes de la llegada de Al Sharaa a Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas votó a favor de levantar las sanciones contra el presidente sirio y otros funcionarios del gobierno.