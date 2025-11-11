Ap y Europa Press

Washington. El presidente Donald Trump recibió ayer a su homólogo de Siria, Ahmed al Sharaa, ex yihadista y ex prisionero de un centro de detención gestionado por Estados Unidos en Irak, para una reunión sin precedente, pocos días después de que Washington lo retiró de una lista negra de terrorismo.

Con motivo de la visita histórica de Al Sharaa, quien lideró una coalición rebelde de islamitas que derrocó a Bashar al Aassad en diciembre pasado, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadunidenses, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.

Después de su encuentro en la Casa Blanca, en el primer viaje de un presidente sirio a Washington desde que el país árabe se independizó en 1946, Trump afirmó que Al Sharaa es “un líder muy fuerte” y que se hará “todo lo posible para que Siria prospere”. Asimismo, añadió: “queremos que Siria tenga éxito junto con el resto de Oriente Próximo. Tengo plena confianza en que (el mandatario sirio) podrá hacer bien su trabajo”.

Sobre su pasado yihadista, el magnate sostuvo en declaraciones a la prensa que “todos hemos tenido un pasado difícil”, aunque remarcó que “él sí ha tenido” un pasado difícil que es lo que le permite tener una “oportunidad”.