▲ Trabajadores palestinos llenan tanques de gas por primera vez en un año, en Nuiserat, en el centro de la franja. Foto Afp

Prensa Latina, Reuters The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 27

Ramallah. Desde el alto el fuego en la franja de Gaza el 10 de octubre, apenas entraron 10 por ciento de los medicamentos necesarios para atender a heridos y enfermos, denunció el director general del ministerio de Salud del enclave palestino, Munir al Barsh.

El funcionario también aseguró que los fármacos, especialmente los analgésicos y los antibióticos, no están disponibles en cantidades adecuadas ante el creciente número de pacientes; asimismo, reveló que Israel sólo permitió la entrada de 60 camiones cargados con medicamentos desde el inicio de la tregua. Al respecto, alertó que las medicinas llegan al sector privado en pequeñas cantidades, lo cual explica sus altos precios, especialmente los sedantes y los antimicrobianos.

En cuanto a los suministros, explicó que muchos están completamente agotados y, en ese sentido, afirmó que no hay ninguna mejora pese al cese de los combates en el enclave costero, donde murieron al menos 69 mil 200 palestinos por ataques israelíes desde octubre de 2023.

Al Barsh acusó al ejército israelí de destruir 860 farmacias durante los dos años de conflicto, mientras el organismo de obras públicas y socorro de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa) criticó a Tel Aviv por limitar la entrada de ayuda a Gaza.

Varias personas, entre ellas la fotógrafa de Reuters Raneen Sawafta, resultaron heridas después de que unos 50 colonos israelíes enmascarados atacaron a palestinos reunidos para la cosecha de aceitunas en la zona de Beita, en Cisjordania reocupada. Al menos 30 aldeanos palestinos, activistas y unos 10 periodistas se reunieron para la recolección.