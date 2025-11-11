Afp

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 26

Pueblos enteros quedaron inundados y numerosas comunidades permanecen sin electricidad tras el paso del tifón Fung-wong, que salió de Filipinas ayer después de dejar cinco muertos y desplazar a más de un millón de personas. La tormenta arremetió antenoche contra la costa este del archipiélago como un “superhuracán”, y arrancó árboles y anegó comunidades por completo. Tocó tierra pocos días después de que el ciclón Kalmaegi golpeara las islas centrales de Filipinas, con saldo de 224 decesos. La imagen en la provincia de Camarines Sur, en el sur filipino.