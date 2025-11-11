Afp

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 26

París. El ex presidente francés Nicolas Sarkozy salió ayer de prisión tras pasar 20 días entre las rejas a raíz de una condena por asociación ilícita y esperará libre el juicio en apelación.

Sarkozy se convirtió el 21 de octubre en el primer jefe de Estado francés en ser arrestado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el primero de un país dentro de la Unión Europea.

El mismo día de su aprehensión solicitó su libertad condicional, como permite la ley a los mayores de 70 años, y ayer el tribunal de apelación de París la aceptó, pero le impuso medidas de control judicial y la prohibición de abandonar el país.

El político conservador, de 70 años, abandonó la prisión parisina de la Santé a primera hora de la tarde a bordo de un vehículo con los cristales tintados y escoltado por la policía, confirmó una fuente próxima al caso.

“Se ha aplicado la ley. Ahora voy a preparar el juicio de apelación. Toda mi energía se centra en un único objetivo: demostrar mi inocencia. La verdad prevalecerá”, escribió en X Sarkozy horas después de salir.

Durante el examen de su petición horas antes, el ex mandatario, que compareció por videoconferencia con chaqueta azul oscuro, suéter y camisa, calificó de “pesadilla” su paso por prisión y dio las gracias al personal penitenciario por haberlo hecho “soportable”.

“Es muy duro, muy duro. Ciertamente lo es para cualquier detenido. Yo diría incluso que es extenuante”, aseguró Sarkozy ante el tribunal, al que acudieron su esposa, la cantante Carla Bruni, y dos de sus hijos, constató un periodista de la Afp.