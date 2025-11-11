Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 26

Belém. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó ayer a derrotar a los “negacionistas” al abrir la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en el corazón de la Amazonia, que se celebra con la ausencia por primera vez de Estados Unidos, segundo mayor contaminante mundial.

El olor a hidrocarburos que recibió en 2024 a los negociadores de la conferencia climática de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bakú, Azerbaiyán, dejó paso este año a la humedad de la selva. El objetivo de la cumbre en la ciudad de Belém es salvar los esfuerzos internacionales frente al calentamiento global.

“Es el momento de infligir una nueva derrota a los negacionistas”, enfatizó el mandatario anfitrión en el discurso inaugural del evento. Es “mucho más barato” luchar contra la crisis climática que hacer la guerra, resaltó, en relación a los conflictos actuales en el planeta, como el de Ucrania.

Estados Unidos, primera economía mundial y segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China, está ausente en Belém. El mandatario Donald Trump ha tachado el calentamiento de la “mayor estafa” de la historia.

Varios líderes, como el francés Emmanuel Macron, apelaron la semana pasada en una cumbre previa a la cita a defender “la ciencia frente a la ideología”.

Esta será “una de las COP más difíciles”, resumió Bill Hare, presidente del think tank Climate Analytics, que cita “el contexto geopolítico, con Estados Unidos en modo negación climática”.