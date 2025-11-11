Insta la ONU a naciones a trabajar juntas contra la emisión de gases
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 26
Belém. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó ayer a derrotar a los “negacionistas” al abrir la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en el corazón de la Amazonia, que se celebra con la ausencia por primera vez de Estados Unidos, segundo mayor contaminante mundial.
El olor a hidrocarburos que recibió en 2024 a los negociadores de la conferencia climática de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bakú, Azerbaiyán, dejó paso este año a la humedad de la selva. El objetivo de la cumbre en la ciudad de Belém es salvar los esfuerzos internacionales frente al calentamiento global.
“Es el momento de infligir una nueva derrota a los negacionistas”, enfatizó el mandatario anfitrión en el discurso inaugural del evento. Es “mucho más barato” luchar contra la crisis climática que hacer la guerra, resaltó, en relación a los conflictos actuales en el planeta, como el de Ucrania.
Estados Unidos, primera economía mundial y segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China, está ausente en Belém. El mandatario Donald Trump ha tachado el calentamiento de la “mayor estafa” de la historia.
Varios líderes, como el francés Emmanuel Macron, apelaron la semana pasada en una cumbre previa a la cita a defender “la ciencia frente a la ideología”.
Esta será “una de las COP más difíciles”, resumió Bill Hare, presidente del think tank Climate Analytics, que cita “el contexto geopolítico, con Estados Unidos en modo negación climática”.
La sesión plenaria de la COP30 se abrió a ritmo brasileño: la ministra de Cultura, Margareth Menezes, cantó y bailó en la plenaria la canción Emorio, escrita por Gilberto Gil, junto a la veterana cantante Fafá.
Lula resistió todas las objeciones para celebrar la cita en Belém, que acogerá a unas 50 mil personas durante el acto, pese a la falta de hoteles y el incremento de los precios.
Su ambición: que el mundo abra los ojos ante la Amazonia y que los participantes de la COP30 se empapen de la vida tropical de Belém, una ciudad donde los habitantes llevan paraguas para protegerse del sol por la mañana y de la lluvia por la tarde.
La Amazonia, cuyos árboles desempeñan un papel esencial contra el cambio climático por la absorción de gases de efecto invernadero, sufre embates como la deforestación y la minería ilegal.
No se tiene previsto que las conversaciones de este año concluyan con algún ambicioso acuerdo. En cambio, organizadores y analistas enmarcan la conferencia climática de este año como la “COP de la implementación”.
Los países tenían tarea: presentarse con planes nacionales actualizados para combatir el cambio climático.
Los asistentes el lunes enfatizaron la cooperación. Las naciones, por sí solas no pueden reducir lo suficientemente rápido las emisiones de gases de efecto invernadero, recalcó el secretario climático de la ONU, Simon Stiell.
“Su trabajo es luchar juntos contra esta crisis climática”, señaló Stiell a los negociadores.