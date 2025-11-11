Afp y Europa Press

Martes 11 de noviembre de 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó ayer a los primeros 300 presos que trasladó a la nueva megacárcel, Del Encuentro, copiada de las de su par salvadoreño, Nayib Bukele, luego de que antier murieron 27 reos por asfixia en la prisión de Machala. De uniforme naranja, manos atadas y con la cabeza rapada mirando al piso, una veintena de detenidos aparecen sentados en el suelo y rodeados de militares, según imágenes difundidas por el mandatario en X. Entre los reubicados está el ex vicepresidente Jorge Glas, secuestrado y sacado de la embajada de México, donde estaba asilado, en abril de 2024. “Bienvenido al nuevo hogar”, ironizó el mandatario junto a fotografías del ex funcionario, cuya defensa calificó la exhibición de humillante.