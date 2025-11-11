Ap, Afp y Reuters

Washington. El presidente Donald Trump indultó a su ex abogado personal, Rudy Giuliani, a su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, informó un funcionario del Departamento de Justicia.

Ed Martin, el abogado en la materia del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto “total, completo e incondicional”, que incluye a Sidney Powell, una jurista que promovió falsas teorías de conspiración sobre un robo electoral, y John Eastman, que impulsó el plan para mantener a Trump en el poder.

La proclamación, divulgada en Internet el domingo por la noche, indica explícitamente que el indulto no se aplica al mandatario.

Los indultos presidenciales sólo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos a ese nivel relacionados con las elecciones de 2020. Pero la medida subraya los continuos esfuerzos de Trump por promover la falsa idea de que las elecciones de 2020 le fueron robadas, a pesar de que los tribunales de todo el país y otras instancias no encontraron evidencia de fraude.