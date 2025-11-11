Afp

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 25

Tucson. Apoyada con drones, equipos de comunicaciones y modernas tecnologías, la Patrulla Fronteriza estadunidense combate a traficantes de personas y de drogas en la extensa frontera con México, en el marco de una agresiva política de seguridad de Washington.

Agentes apostados en puntos fronterizos de los estados de Arizona y Texas mostraron a periodistas el trabajo cotidiano que realizan en una amplia zona desértica, convertida también en una trampa mortal para los migrantes indocumentados que se aventuran a cruzarla.

“Logramos muchos decomisos de mariguana, fentanilo y cocaína. Y de todos modos las organizaciones criminales intentan pasar sus drogas y su gente, pero nosotros vigilamos 24 horas al día, utilizando tecnología”, explicó a la Afp Ricardo Barragán, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector de Big Bend, Texas, vecino de los estados mexicanos de Coahuila y Chihuahua.

Con la ayuda de drones, los agentes localizan también a migrantes que buscan avanzar en el desierto, arriesgando la vida tras caer en redes de traficantes que les prometen un cruce sin complicaciones.