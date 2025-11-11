Señala agente de Texas que pese a los decomisos y arrestos, los grupos criminales insisten en los ilícitos
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 25
Tucson. Apoyada con drones, equipos de comunicaciones y modernas tecnologías, la Patrulla Fronteriza estadunidense combate a traficantes de personas y de drogas en la extensa frontera con México, en el marco de una agresiva política de seguridad de Washington.
Agentes apostados en puntos fronterizos de los estados de Arizona y Texas mostraron a periodistas el trabajo cotidiano que realizan en una amplia zona desértica, convertida también en una trampa mortal para los migrantes indocumentados que se aventuran a cruzarla.
“Logramos muchos decomisos de mariguana, fentanilo y cocaína. Y de todos modos las organizaciones criminales intentan pasar sus drogas y su gente, pero nosotros vigilamos 24 horas al día, utilizando tecnología”, explicó a la Afp Ricardo Barragán, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector de Big Bend, Texas, vecino de los estados mexicanos de Coahuila y Chihuahua.
Con la ayuda de drones, los agentes localizan también a migrantes que buscan avanzar en el desierto, arriesgando la vida tras caer en redes de traficantes que les prometen un cruce sin complicaciones.
Los migrantes deben tomar “una decisión correcta, bien pensada y que no se dejen engañar de que existe ese sueño americano que les ofrecen, tampoco está ese camino fácil”, enfatizó Dora Rodríguez, de la organización Salvavisión, que ofrece ayuda a los indocumentados.
Tras el regreso a la presidencia del republicano Donald Trump en enero pasado, el flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos desde México ha caído drásticamente; además, 80 por ciento de los extranjeros que son interceptados son hombres solos, cuando hasta el año pasado había familias completas.
Durante el año fiscal 2025, la Patrulla Fronteriza registró 237 mil 538 de encuentros con migrantes contra más de 1.5 millones el periodo anterior.
El Departamento de Seguridad Interior informó que un inmigrante indocumentado mexicano, con antecedentes penales, fue arrestado en relación con un tiroteo del sábado contra agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago.