De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 25

El Alto Representante Adjunto para Asuntos de Desarme de la Organización de Naciones Unidas, Adedeji Ebo, advirtió que más de mil millones de armas alimentan la violencia, el terrorismo y el crimen organizado en el mundo.

Las armas que se fabrican hoy pueden alimentar los conflictos de mañana, señaló Ebo ante el Consejo de Seguridad, y señaló que si bien se han elaborado marcos normativos, persisten dificultades enormes para implementarlos. También alertó del impacto de los artefactos en la economía y los derechos humanos, informó el organismo mundial en su página web.

En un debate del Consejo de Seguridad sobre los avances y desafíos del control de armas pequeñas y ligeras, Ebo reconoció que se han registrado progresos significativos en materia de cooperación internacional y en la elaboración de marcos normativos, aunque matizó el adelanto al destacar las enormes dificultades que persisten para su implementación.

“En el mundo circulan más de mil millones de armas de fuego. Su continua expansión es tanto un síntoma como un factor determinante de las múltiples crisis de seguridad que enfrentamos. Su amplia disponibilidad resalta la urgencia de ocuparse de las consecuencias de los artefactos pequeños y ligeros ilícitos, cuyo alcance es considerable”, detalló Ebo.

Entre los avances más relevantes, el funcionario destacó la adopción en 2023 del Marco Global para la Gestión del Ciclo de Vida de las Municiones Convencionales, diseñado para prevenir la desviación de arsenales y los accidentes en depósitos militares.