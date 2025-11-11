En 88 por ciento de casos de abuso sexual entre 2022 y 2024 se usaron estos artefactos: Naciones Unidas
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 25
El Alto Representante Adjunto para Asuntos de Desarme de la Organización de Naciones Unidas, Adedeji Ebo, advirtió que más de mil millones de armas alimentan la violencia, el terrorismo y el crimen organizado en el mundo.
Las armas que se fabrican hoy pueden alimentar los conflictos de mañana, señaló Ebo ante el Consejo de Seguridad, y señaló que si bien se han elaborado marcos normativos, persisten dificultades enormes para implementarlos. También alertó del impacto de los artefactos en la economía y los derechos humanos, informó el organismo mundial en su página web.
En un debate del Consejo de Seguridad sobre los avances y desafíos del control de armas pequeñas y ligeras, Ebo reconoció que se han registrado progresos significativos en materia de cooperación internacional y en la elaboración de marcos normativos, aunque matizó el adelanto al destacar las enormes dificultades que persisten para su implementación.
“En el mundo circulan más de mil millones de armas de fuego. Su continua expansión es tanto un síntoma como un factor determinante de las múltiples crisis de seguridad que enfrentamos. Su amplia disponibilidad resalta la urgencia de ocuparse de las consecuencias de los artefactos pequeños y ligeros ilícitos, cuyo alcance es considerable”, detalló Ebo.
Entre los avances más relevantes, el funcionario destacó la adopción en 2023 del Marco Global para la Gestión del Ciclo de Vida de las Municiones Convencionales, diseñado para prevenir la desviación de arsenales y los accidentes en depósitos militares.
También mencionó la Cuarta Conferencia de Revisión del Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras, celebrada en 2024, donde los estados reafirmaron su compromiso de frenar su fabricación y tráfico ilícito, así como crear un grupo de expertos técnicos para estudiar las nuevas tecnologías aplicadas a la producción armamentística.
Citó iniciativas regionales como la puesta en marcha de hojas de ruta de control de armas en América Central, el Caribe, los Balcanes Occidentales y África, así como la propuesta en ese continente, llamada Silenciar las armas.
El alto representante adjunto describió el efecto devastador del tráfico de armas ligeras en la seguridad y las garantías fundamentales, al referirse a los datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que indican que 48 mil civiles murieron en 2024 por causas relacionadas con conflictos bélicos, un aumento de 40 por ciento respecto al año anterior.
Además, 88 por ciento de los casos de violencia sexual en conflictos documentados entre 2022 y 2024 involucraron el uso de armas.
Recordó que el gasto militar global alcanzó 2.7 billones de dólares en 2024, 37 por ciento más que en 2015, mientras los 100 principales fabricantes de armas tuvieron ingresos por 632 mil millones de dólares.
“El mundo necesita requilibrar sus prioridades e invertir más en seguridad humana y menos en armas”, recalcó.