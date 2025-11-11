La imagen, acompañada de “doctrina Trump para Colombia”, según revista
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 24
Bogotá. Colombia pidió este lunes a Estados Unidos una aclaración sobre la publicación de un fotomontaje que expone al presidente Gustavo Petro con uniforme penitenciario junto al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
El fotomontaje está acompañado de un supuesto plan de cinco pasos para desestabilizar al gobierno colombiano, donde se lee, según la revista Cambio: “La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”, al parecer firmado por el senador de origen colombiano Bernie Moreno, y que divulgó en Bogotá la publicación.
Anteriormente, la canciller Yolanda Villavicencio informó que Bogotá llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, bajo el argumento de que “rechazamos todo tipo de acción que no obedece a un ejercicio democrático, porque no todo vale en política, hay unos valores, unos principios que nosotros como país practicamos y honramos. Nos sentimos agredidos en la medida en que no se respetan el derecho internacional humanitario (...) Lo que procede es que ellos aclaren sobre estas publicaciones y la intención que hay respecto a lo que allí dice y poder dialogar; cualquier controversia se debe hacer por la vía dialogada”.
Más tarde, Villavicencio aclaró que García-Peña no fue convocado a consultas.
La canciller también negó que el gobierno de Colombia hubiera pensado en la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.
Al restar importancia al reporte de Cambio, el subsecretario estadunidense de Estado, Christopher Landau, expresó que Petro “se presenta a sí mismo como un nuevo (Simón) Bolívar.
“Como todos saben, no se puede creer ciegamente en todo lo que publican los medios, con el debido respeto a los periodistas”, señaló Landau, refirió Radio Caracol.
La publicación de Cambio no pasó inadvertida para Petro, quien en un evento este domingo responsabilizó de dicho montaje al senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.
“Detrás de todo este montaje contra Colombia está el senador Bernie Moreno, porque no me perdona que yo haya denunciado a su hermano Luis Alberto por el robo del banco del Pacífico y el lavado de activos que hubo en esa entidad, y que les destruí el gran negocio inmobiliario de su empresa constructora y familiar cuando fui alcalde de Bogota”, afirmó Petro ante cientos de seguidores de la Unión Patriótica, a quienes pidió perdón por el homicidio de unos 7 mil militantes de esa organización política, asesinados por el paramilitarismo en complicidad con políticos liberales y conservadores de derecha y agentes de seguridad, tras un fallo de Corte Interamericana de los Derechos Humanos. (Nota completa sobre este tema en @lajornadaonline https://shorturl.at/Qypvq).
En otro asunto, el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, que ya enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero, fue imputado por seis cargos relacionados con un caso de corrupción cuando fue diputado.