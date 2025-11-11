Jairo Gómez

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 24

Bogotá. Colombia pidió este lunes a Estados Unidos una aclaración sobre la publicación de un fotomontaje que expone al presidente Gustavo Petro con uniforme penitenciario junto al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

El fotomontaje está acompañado de un supuesto plan de cinco pasos para desestabilizar al gobierno colombiano, donde se lee, según la revista Cambio: “La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”, al parecer firmado por el senador de origen colombiano Bernie Moreno, y que divulgó en Bogotá la publicación.

Anteriormente, la canciller Yolanda Villavicencio informó que Bogotá llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, bajo el argumento de que “rechazamos todo tipo de acción que no obedece a un ejercicio democrático, porque no todo vale en política, hay unos valores, unos principios que nosotros como país practicamos y honramos. Nos sentimos agredidos en la medida en que no se respetan el derecho internacional humanitario (...) Lo que procede es que ellos aclaren sobre estas publicaciones y la intención que hay respecto a lo que allí dice y poder dialogar; cualquier controversia se debe hacer por la vía dialogada”.

Más tarde, Villavicencio aclaró que García-Peña no fue convocado a consultas.

La canciller también negó que el gobierno de Colombia hubiera pensado en la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.

Al restar importancia al reporte de Cambio, el subsecretario estadunidense de Estado, Christopher Landau, expresó que Petro “se presenta a sí mismo como un nuevo (Simón) Bolívar.