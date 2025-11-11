Seis asesinados más en el pacífico
Washington debe investigar la legalidad de la ofensiva, afirma comisionado // Manda Pentágono tropas a Panamá para entrenar
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 24
Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció ayer un nuevo ataque contra dos embarcaciones, bajo la acusación, sin presentar pruebas, de que transportaban drogas, que dejó seis personas muertas en el oriente del océano Pacífico.
Los bombardeos perpetrados el domingo elevaron el número total de ataques conocidos a 19 y la cifra de abatidos al menos a 75 desde que la administración del presidente Donald Trump lanzó una campaña contra el supuesto tráfico de drogas en aguas sudamericanas, considerada como una táctica de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Hegseth afirmó en X que las dos embarcaciones eran “operadas por organizaciones designadas terroristas”, sin detallar el nombre de los grupos ni precisar frente a las costas de qué país ocurrieron los hechos. Compartió un video en el que se puede ver que una de las embarcaciones transportaba varios paquetes.
La Casa Blanca divulgó en X fotografías de los ataques con la advertencia, todo en mayúsculas y en inglés: ¡Aviso. Si transporta drogas que pueden matar a estadunidenses ¡lo estamos persiguiendo!”
Violaciones al derecho internacional
El titular del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, instó a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques contra barcos de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y advirtió que hay “fuertes indicios” de que esos bombardeos constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.
Afirmó en entrevista con la Afp que, por lo que se sabe, “estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos”.
Para el Alto Comisionado, el gobierno de Washington presenta los ataques como parte de “operaciones contra la droga”, pero en este tipo de dispositivos no se deberían “plantear cuestiones de guerra, conflicto o derecho internacional humanitario”.
Consideró que estas acciones deberían considerarse “operaciones para la aplicación de la ley”, que entran en el ámbito del derecho internacional y que en estos casos “el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado”.
Enfatizó que “tiene que ser el último recurso ante un ataque inmediato”, y subrayó que “eso no es lo que estamos viendo”.
Trump declaró a principios de octubre pasado, en una carta al Congreso de Estados Unidos, que el país está en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos, con el fin de justificar los ataques.
En este contexto, el Pentágono envió fuerzas terrestres a Panamá para realizar entrenamientos en la selva, informó a cadena ABC News.
Este operativo se trata del primer despliegue de tropas convencionales estadunidense en la región para ese tipo de ejercicios en más de dos décadas.