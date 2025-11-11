Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30
Un sujeto viajó con el cadáver de su pareja en el asiento del copiloto recorriendo 218 kilómetros –del condado de Los Ángeles, California, a Tijuana, Baja Califonia–.
Érick N, de 44 años, fue detenido en la colonia 10 de Mayo por policías municipales, luego de que su madre llamó a las autoridades, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
La institución explicó en un comunicado que el domingo, Érick N cruzó la frontera por la aduana de San Ysidro y se desplazó hasta llegar a la colonia donde vive su madre, quien reportó que había un cuerpo en un vehículo que estaba estacionado frente a su casa.
Según el testimonio del presunto homicida, en Los Ángeles discutió con su pareja, cuya identidad se reservó, y la asesinó. Seguridad municipal precisó que la madre de Érick N alertó a la corporación de que su hijo llegó a su domicilio en un auto Dodge Charger. Al revisar la unidad, los agentes hallaron el cadáver de la mujer en el asiento del copiloto. El detenido confesó que el homicidio lo cometió “en Los Ángeles, donde privó de la vida a la mujer, trasladando posteriormente el cadáver hasta territorio mexicano”, indicó el documento.