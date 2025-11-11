Redacción y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30

Un sujeto viajó con el cadáver de su pareja en el asiento del copiloto recorriendo 218 kilómetros –del condado de Los Ángeles, California, a Tijuana, Baja Califonia–.

Érick N, de 44 años, fue detenido en la colonia 10 de Mayo por policías municipales, luego de que su madre llamó a las autoridades, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

La institución explicó en un comunicado que el domingo, Érick N cruzó la frontera por la aduana de San Ysidro y se desplazó hasta llegar a la colonia donde vive su madre, quien reportó que había un cuerpo en un vehículo que estaba estacionado frente a su casa.