Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30
Villahermosa, Tab., Autoridades judiciales del estado detuvieron a Miguel Luciano Vázquez, director de la policía municipal de Jalapa, y al menos a cinco agentes, por estar relacionados con un hecho violento en la localidad de Macuspana en la que murieron dos mujeres y otra está herida de gravedad, informó el gobernador Javier May. En conferencia detalló que este fin de semana capturaron a 51 presuntos integrantes de dos células delictivas.
Por su parte, la fiscalía del estado señaló que las detenciones son parte de una estrategia permanente para el combate al crimen organizado y la búsqueda de justicia para las víctimas.
De acuerdo con el alcalde de Jalapa, José Hernández Pérez, el operativo lo realizó ayer en la madrugada el grupo denominado Fuerza Interinstitucional de Reacción Inmediata Olmeca, que arribó a esa región de los ríos de manera sorpresiva.
Precisó que las autoridades de Tabasco están en línea con el proyecto del plan de seguridad de los gobiernos federal y estatal de cero tolerancia, cero impunidad.