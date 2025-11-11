René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30

Villahermosa, Tab., Autoridades judiciales del estado detuvieron a Miguel Luciano Vázquez, director de la policía municipal de Jalapa, y al menos a cinco agentes, por estar relacionados con un hecho violento en la localidad de Macuspana en la que murieron dos mujeres y otra está herida de gravedad, informó el gobernador Javier May. En conferencia detalló que este fin de semana capturaron a 51 presuntos integrantes de dos células delictivas.

Por su parte, la fiscalía del estado señaló que las detenciones son parte de una estrategia permanente para el combate al crimen organizado y la búsqueda de justicia para las víctimas.