Estados
Ver día anteriorMartes 11 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/11. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Detienen a jefe policiaco y cinco agentes por hechos violentos en Macuspana/
A nterior
S iguiente
 
Detienen a jefe policiaco y cinco agentes por hechos violentos en Macuspana
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30

Villahermosa, Tab., Autoridades judiciales del estado detuvieron a Miguel Luciano Vázquez, director de la policía municipal de Jalapa, y al menos a cinco agentes, por estar relacionados con un hecho violento en la localidad de Macuspana en la que murieron dos mujeres y otra está herida de gravedad, informó el gobernador Javier May. En conferencia detalló que este fin de semana capturaron a 51 presuntos integrantes de dos células delictivas.

Por su parte, la fiscalía del estado señaló que las detenciones son parte de una estrategia permanente para el combate al crimen organizado y la búsqueda de justicia para las víctimas.

De acuerdo con el alcalde de Jalapa, José Hernández Pérez, el operativo lo realizó ayer en la madrugada el grupo denominado Fuerza Interinstitucional de Reacción Inmediata Olmeca, que arribó a esa región de los ríos de manera sorpresiva.

Precisó que las autoridades de Tabasco están en línea con el proyecto del plan de seguridad de los gobiernos federal y estatal de cero tolerancia, cero impunidad.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto