Patricia Vázquez y Cristina Gómez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30

Raciel López Salazar, fiscal de Quintana Roo, informó que suman 16 cuerpos localizados en una fosa clandestina hallada la semana pasada en un rancho Sac Loc, de Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos.

En la conferencia semanal del gabinete de seguridad estatal, explicó que los restos humanos fueron encontrados en áreas cementadas y que continúan las investigaciones.

Detalló que en el predio hay 15 puntos de interés para la fiscalía, pero apenas se han indagado 10, se presume que en los cinco restantes podrían encontrar más indicios; no obstante, por ahora la prioridad es identificar a las víctimas a través de tecnología genética, detener a los responsables y esclarecer si hay complicidad de servidores públicos.

En el operativo participan elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía municipal de Puerto Morelos, quienes aseguraron la zona tras detectar irregularidades.

Durante las primeras diligencias, los peritos localizaron múltiples entierros clandestinos distribuidas en diferentes puntos, con restos óseos en avanzado estado de descomposición.