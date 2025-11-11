Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30
Raciel López Salazar, fiscal de Quintana Roo, informó que suman 16 cuerpos localizados en una fosa clandestina hallada la semana pasada en un rancho Sac Loc, de Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos.
En la conferencia semanal del gabinete de seguridad estatal, explicó que los restos humanos fueron encontrados en áreas cementadas y que continúan las investigaciones.
Detalló que en el predio hay 15 puntos de interés para la fiscalía, pero apenas se han indagado 10, se presume que en los cinco restantes podrían encontrar más indicios; no obstante, por ahora la prioridad es identificar a las víctimas a través de tecnología genética, detener a los responsables y esclarecer si hay complicidad de servidores públicos.
En el operativo participan elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía municipal de Puerto Morelos, quienes aseguraron la zona tras detectar irregularidades.
Durante las primeras diligencias, los peritos localizaron múltiples entierros clandestinos distribuidas en diferentes puntos, con restos óseos en avanzado estado de descomposición.
Colectivo localiza dos osamentas en Sonora
En Sonora, el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, ubicó dos osamentas completas junto a diversas prendas y objetos personales, en distintos puntos del valle de Guaymas y la zona centro del municipio.
La agrupación dio a conocer que un cuerpo expuesto en la superficie se halló en el ejido Ortiz. También había un short oscuro, una camiseta azul Polo Classic, un rosario y un zapato café, lo que podrían contribuir a la identificación de la víctima.
Posteriormente, y tras recibir una llamada anónima, las buscadoras se trasladaron a la colonia Centro de Guaymas, donde ubicaron otro entierro ilegal donde había restos de una persona, un botín negro, una camiseta negra con letras blancas y cuello redondo, una playera gris y una sudadera gris con negro que en la manga izquierda tenía escrita la palabra Tijuana, y en la parte frontal y posterior las leyendas Baja México (sic) y Tijuana.