Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 30

Toluca, Méx., La administración estatal publicó ayer en la edición vespertina de la Gaceta de Gobierno reformas al reglamento de tránsito, que contempla, entre otras, fotomultas, más restricciones para los motociclistas y sanciones ejemplares para quien invada los carriles confinados del transporte público.

Los cambios entrarán en vigor el 25 de noviembre en toda la entidad y las policías de tránsito y de corporaciones municipales serán las únicas facultadas para imponer infracciones y las encargadas de hacer valer la norma.

Asimismo, se eliminan las multas fijas y se sustituyen por rangos mínimos, medios y máximos que se aplicarán según el historial del conductor; por ejemplo, la sanción mínima se aplicará cuando el infractor no tenga historial ni multas pendientes de pago y la media cuando haya de dos a tres incumplimientos. Una de las innovaciones será la de sanciones a través de fotomultas, “siempre con la debida señalización preventiva”.

Con esta nueva disposición, los motociclistas están obligados a cumplir lineamientos; de entrada, deberán tener licencia propia para ese tipo de vehículos, pues las tipo A y B, así como los permisos provisionales de práctica, no serán válidos para conducir estas unidades.

También se establece que dichos vehículos sólo podrán conducirlos mayores de edad, que porten licencia de motociclista vigente, ya sea en formato físico o digital.

Los conductores deberán abstenerse de transportar niños o adolescentes, que no puedan sujetarse por sí mismos a la unidad, sentarse correctamente o apoyar firmemente los pies en los posapiés y tanto el chofer de la moto como el acompañante deberán portar como mínimo el casco certificado que cumpla con las especificaciones de seguridad. Además, serán sancionados los conductores de automotores que generen ruidos excesivos o usen irracionalmente las bocinas o los escapes.