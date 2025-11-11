Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 29

Guadalajara, Jal., El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó la primera muerte por sarampión en el estado, una bebé de 11 meses que falleció en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Arandas, de los Altos de Jalisco. Hasta ahora en la entidad se han registrado 178 contagios.

Detalló que la menor es originaria de Guerrero y formaba parte de las familias de jornaleros que emigran para trabajar en campos de territorio jalisciense.

La paciente llegó grave al nosocomio, donde se encontró que la afectada presentaba desnutrición avanzada, además que no recibió la vacuna triple viral, aunque “pudo recibir la dosis cero a los 11 meses”.