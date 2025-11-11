Martes 11 de noviembre de 2025, p. 29
Guadalajara, Jal., El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó la primera muerte por sarampión en el estado, una bebé de 11 meses que falleció en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Arandas, de los Altos de Jalisco. Hasta ahora en la entidad se han registrado 178 contagios.
Detalló que la menor es originaria de Guerrero y formaba parte de las familias de jornaleros que emigran para trabajar en campos de territorio jalisciense.
La paciente llegó grave al nosocomio, donde se encontró que la afectada presentaba desnutrición avanzada, además que no recibió la vacuna triple viral, aunque “pudo recibir la dosis cero a los 11 meses”.
Antes de su fallecimiento, la niña fue atendida primero en Tepatitlán y de ahí la derivaron al IMSS de Arandas.
La Secretaría de Salud notificó de 10 nuevos casos confirmados en Jalisco: tres en Arandas; dos, en Mascota; dos, en Guadalajara, y tres en Tlaquepaque, para alcanzar un total de 178. Arandas registró la mayor concentración de contagios, con 133.
A la fecha, las autoridades han aplicado 60 mil dosis de vacuna y la Universidad de Guadalajara instaló en tres centros de la casa de estudios módulos de vacunación para la comunidad de la institución y la población en general.