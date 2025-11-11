▲ Ejidatarios del estado de Tlaxcala, ayer durante el cierre por más de tres horas en los tramos carreteros en sentido a Texmelucan, Puebla, y rumbo a Atlacomulco, estado de México. Foto La Jornada

La Jornada Hidalgo, La Jornada de Oriente Irene Sánchez y Édgar H. Clemente

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 29

Alrededor de 80 productores agrícolas bloquearon ambos sentidos de la autopista Arco Norte, en el tramo Sahagún–Calpulalpan, sobre los límites entre Hidalgo y Tlaxcala, para exigir el pago correspondiente por las tierras que se les expropiaron para la construcción de esa vía casi al final del sexenio de Felipe Calderón.

Los cierres a la circulación fueron en el sentido hacia Texmelucan, Puebla, y en el de Atlacomulco, estado de México.

La movilización comenzó ayer casi a las 14:50 y concluyó tres horas después, luego de que los inconformes dialogaron con autoridades de Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales.

Protestas similares se han efectuado desde hace años. Los labriegos exigen que se concluyan los procesos de expropiación y les otorguen las compensaciones correspondientes, pues desde que comenzó el proyecto y hasta su conclusión no se les ha cubierto la totalidad de la indemnización, ni se han ejecutado las obras complementarias.

Cultivadores de maíz se movilizan en Guasave

Mientras, cultivadores de maíz volvieron a manifestarse en la caseta de cobro de Cuatro Caminos del municipio de Guasave, Sinaloa, al igual que antes instalaciones de las empresas Minsa y Maseca, para demandar a la Federación que fije a ese cereal un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada. Los agricultores dejaron pasar vehículos sin pagar peaje por la caseta, frente a la cual colocaron un ataúd.