Néstor Jiménez y Carlos García

Reportero y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 29

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que agrupa a labriegos de 22 estados del país, comenzaron pláticas con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Agricultura, a las cuales pidieron frenar las carpetas de investigación que, afirmaron, abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra unos 60 productores de diversas entidades tras participar en los bloqueos carreteros.

A la vez, exigieron que el Congreso de la Unión no apruebe la iniciativa sobre la Ley General de Aguas, hasta no revisar varios de sus puntos que aseguran son perjudiciales para muchos de los productores.

De no obtener respuesta, dijeron que tienen previsto realizar el próximo 24 de noviembre nuevas protestas nacionales, en las que contemplan el cierre de las aduanas, lo que frenaría el comercio internacional con el país vecino, explicó Heraclio Rodríguez Gómez, dirigente de esa agrupación.

El también ex diputado federal de Morena sostuvo que más de 60 productores de estados como Tlaxcala, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo han sido citados en delegaciones de la FGR.

Rodríguez Gómez apuntó que desde hace más de una semana tenían previsto realizar en protesta bloqueos en las aduanas y puentes internacionales, pero se detuvieron para evitar alguna represalia desde el gobierno de Estados Unidos.

Recalcó que al escuchar “las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos de amenazar con una intervención militar en nuestro país, nosotros hicimos una valoración de riesgos a la hora de nosotros cerrar el comercio internacional, donde pudiera ser el pretexto perfecto para que Estados Unidos invadiera nuestro país”.

Enseguida expuso que “nosotros cumplimos nuestra parte, con nuestra función y con nuestra responsabilidad. Si el gobierno no alcanzó a ver el mensaje que nosotros le mandamos al cancelar en ese momento (el bloqueo) del mercado internacional entre México y Estados Unidos, entonces es su problema”.