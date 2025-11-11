Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 28

El gobierno federal comenzó ayer la segunda entrega de apoyos para reconstrucción a los miles de damnificados por las lluvias que causaron severos daños en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que los apoyos para vivienda irán de entre 15 a 70 mil pesos, para locales comerciales de 20 a 50 mil, esto de acuerdo al grado de afectación de cada inmueble.

En el caso de las pérdidas en agricultura y ganadería, los recursos que se entregarán a los productores serán de 50 mil pesos.

La dependencia dio a conocer ayer en un comunicado que la distribución de estos apoyos se realizará del 10 al 16 de noviembre.

En octubre pasado, particularmente los días 8 y 9, fuertes lluvias azotaron diferentes regiones de esas cinco entidades dejando daños en infraestructura, viviendas, servicios de agua y electricidad, así como 76 personas muertas y el reporte de 39 desaparecidos.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo seguimos trabajando en la atención de las zonas y familias afectadas por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz”, declaró la secretaria Montiel.