Afp

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 9

Riad. En un gimnasio exclusivamente femenino de Arabia Saudita, un grupo de mujeres bailan al ritmo de la percusión, felices por practicar la danza del vientre a espaldas de su familia, debido a que su práctica sigue siendo tabú en el reino conservador.

Descalzas y con un velo en las caderas, las aprendices de la también llamada danza oriental encadenan los pasos con entusiasmo, pero rechazan mostrar su rostro a la cámara, símbolo del enorme peso de los tabús y los prejuicios que rodean esta expresión artística de Oriente Medio.

Obtener el acceso acordado a la Afp para grabar una sesión en esta sala fue algo excepcional y llevó meses de espera. Varias mujeres, al preguntarles, rechazaron hablar, algunas parecían visiblemente nerviosas ante la idea de poder ser luego identificadas.

“No le digo a mi familia que tomo clases de danza oriental porque quiero mantener su reputación y dignidad, en especial porque son mayores”, afirma a la Afp una participante, que pide mantenerse en el anonimato.

Teme que su pasión por esta danza “sexy” sea percibida por los suyos como un ataque a su honor. “Ninguna familia o marido aceptaría que un hombre te viera así”, sostiene.

Incluso en un país en plena modernización, esta danza seductora, popularizada por la industria cinematográfica egipcia entre los años 40 y 50, se considera demasiado provocativa para ser practicada en público.

“Límites de la religión y la decencia”

Las participantes, de entrada, se distancian de un universo que tiene mala reputación, a menudo asociado con mujeres promiscuas, y tratan el curso como una actividad deportiva.

Las dos formadoras, que no dieron sus verdaderos nombres, se consideran “entrenadoras de danza” y no “bailarinas”, por la connotación negativa que esa palabra tiene en árabe.

“Hemos transformado la danza en un deporte”, dice una de ellas, que se hace llamar Coach Ouni en las redes sociales.

“A las sauditas les gusta divertirse y disfrutar la vida, pero siempre dentro de los límites de la religión y la decencia”, destaca.

Es como una “fiesta entre mujeres”, “una manera de liberar estrés”, profundiza su colega, Coach Roro.

“Miedo a ser grabada”

“Sólo doy clases a mujeres en salas exclusivamente femeninas, pero incluso en ese ambiente siempre hay miedo a que una participante lo grabe y difunda el video”, afirma una tercera formadora que pidió mantener su anonimato.