▲ El actor Glen Powell durante el estreno en Nueva York de El sobreviviente, el domingo pasado. Foto Afp

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 8

Los Ángeles., Se suele decir que Hollywood ya no produce estrellas de cine. Así que cuando alguien con una mandíbula cuadrada y un carisma arrollador como Glen Powell es elegido para el papel de Arnold Schwarzenegger en la nueva versión de El sobreviviente, muchos se entusiasman.

Pero Powell, un texano siempre cortés que abandonó Los Ángeles y regresó a su Austin natal al crecer su fama, no se deja llevar por la euforia.

“No me considero excepcional”, declara el actor de 37 años a la Afp.

Su papel en la nueva versión de El sobreviviente (The Running Man), que se estrena el viernes, dista mucho de la bravuconería indestructible de los héroes de acción del siglo XX interpretados por Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Mel Gibson, que solían ser soldados, policías y entrenados luchadores.

El personaje que encarna Powell, Ben Richards, es un hombre común y corriente, sin más habilidades que una resistencia física admirable y un carácter muy explosivo.

Participa a regañadientes en un programa televisivo de juegos en el que el mundo entero intenta matarlo; él necesita sobrevivir el tiempo suficiente para ganar el premio y comprar la medicina que salvará la vida de su hija.

“Algunas de mis películas favoritas son de gente común que se enfrenta a situaciones extraordinarias. Y no hay nadie más común que Ben”, dice Powell.

En la película, al héroe de Powell le dan una paliza, lo arrojan desde un puente y debe bajar por la fachada de un edificio envuelto sólo en una toalla para escapar de unos matones.

La noche anterior a su entrevista con la Afp, Powell y el director Edgar Wright proyectaron el filme para Schwarzenegger.

¿La reacción del veterano actor? “¡Ay, lo siento mucho por ti. ¡Debió de doler!”, recuerda Powell.

“Arnold sabe el esfuerzo que implica hacer una buena película de acción. Fue genial tener su aprobación,”

“Carnicería”

El sobreviviente se apega más a la novela original de ciencia ficción de Stephen King (El fugitivo, 1982) que su predecesora cinematográfica de 1987.