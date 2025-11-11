▲ “Esta medalla la recibo con orgullo porque es muy bonito que sea de actores para actores y me pone los pies en la tierra”, comentó Ofelia Medina. Foto Roberto García Ortiz

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 7

Ni el gélido clima aminoró los ánimos durante la entrega de medallas que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) entregó por 25 y 50 años de trayectoria ininterrumpida, como fue para el más de medio siglo de carrera de la actriz yucateca Ofelia Medina.

A la ceremonia que se realizó anoche en el Teatro Jorge Negrete acudió el gremio de actores que se sumó con beneplácito a la entrega de medallas a través del comité de Honor y Justicia de la ANDA, bajo la conducción de Daniel Giménez Cacho y Ángeles Marín.

En esta emotiva velada, las palabras “resistencia, necedad y sacrificio” se repitieron en el micrófono. Las historias de vida y trayectoria de los galardonados hicieron vibrar el recinto y recibieron múltiples aplausos de un gremio que se mostró solidario.

Antes de la ceremonia, Ofelia Medina declaró a La Jornada: “este es un reconocimiento por más de 50 años de carrera y yo llevo 57; yo empecé en el 67. Esta medalla la recibo con orgullo porque es muy bonito que sea de actores para actores y me pone los pies en la tierra”.

“Hoy –dijo la actriz– también reflexioné y realmente no me pesan los años de trayectoria; tengo las mismas ganas de salir al escenario que cuando tenía 17. Es increíble, pero sí. Esto lo atribuyo a que para mí el escenario no es lo único en mi vida, el trabajo social, ir de uno al otro, es lo que hace que siempre sea fresco y diferente, porque veo a mis compañeros o compañeras que únicamente están dedicados a esto… y andan con el pensamiento de si me dieron o no el papel, o si ya gané más o menos… y sufren.

“Y, en mi caso, tengo como un premio el estar en el escenario, es un privilegio como el que tengo de ver la vida que llevan nuestros pueblos originarios, sobre todo la gente que está organizada y en lucha.

“Tener este privilegio es una maravilla. No me importa tanto si no me dan un papel o si no me escogieron en un casting, y pues claro, cuando me quedo soy muy feliz.”

Sencilla, con su amabilidad acostumbrada, la primera actriz contó que su otra vida, la del activismo, “me hace disfrutar mucho más la actuación”.