“Tengo las mismas ganas de salir al escenario que cuando tenía 17 años”, comentó a La Jornada la actriz yucateca Ofelia Medina, con más de medio siglo de trayectoria
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 7
Ni el gélido clima aminoró los ánimos durante la entrega de medallas que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) entregó por 25 y 50 años de trayectoria ininterrumpida, como fue para el más de medio siglo de carrera de la actriz yucateca Ofelia Medina.
A la ceremonia que se realizó anoche en el Teatro Jorge Negrete acudió el gremio de actores que se sumó con beneplácito a la entrega de medallas a través del comité de Honor y Justicia de la ANDA, bajo la conducción de Daniel Giménez Cacho y Ángeles Marín.
En esta emotiva velada, las palabras “resistencia, necedad y sacrificio” se repitieron en el micrófono. Las historias de vida y trayectoria de los galardonados hicieron vibrar el recinto y recibieron múltiples aplausos de un gremio que se mostró solidario.
Antes de la ceremonia, Ofelia Medina declaró a La Jornada: “este es un reconocimiento por más de 50 años de carrera y yo llevo 57; yo empecé en el 67. Esta medalla la recibo con orgullo porque es muy bonito que sea de actores para actores y me pone los pies en la tierra”.
“Hoy –dijo la actriz– también reflexioné y realmente no me pesan los años de trayectoria; tengo las mismas ganas de salir al escenario que cuando tenía 17. Es increíble, pero sí. Esto lo atribuyo a que para mí el escenario no es lo único en mi vida, el trabajo social, ir de uno al otro, es lo que hace que siempre sea fresco y diferente, porque veo a mis compañeros o compañeras que únicamente están dedicados a esto… y andan con el pensamiento de si me dieron o no el papel, o si ya gané más o menos… y sufren.
“Y, en mi caso, tengo como un premio el estar en el escenario, es un privilegio como el que tengo de ver la vida que llevan nuestros pueblos originarios, sobre todo la gente que está organizada y en lucha.
“Tener este privilegio es una maravilla. No me importa tanto si no me dan un papel o si no me escogieron en un casting, y pues claro, cuando me quedo soy muy feliz.”
Sencilla, con su amabilidad acostumbrada, la primera actriz contó que su otra vida, la del activismo, “me hace disfrutar mucho más la actuación”.
Uno de sus sueños, contó Medina, “es dirigir una película que se llama Tortilla, que ya tenía escrita, pero pasó lo del Tren Maya y me cambió todo el argumento”.
Sortear las dificultades
La ceremonia contó con la participación de Alejandra Ley, así como diversos invitados, de los cuales varios coincidieron en lo que dijo Giménez Cacho en torno a que la actuación es una carrera “donde hay que resistir y sobrellevar las dificultades”.
Marco Treviño, secretario general del sindicato expresó en un mensaje: “Quiero felicitar desde lo más profundo de mi corazón, con todo mi respeto y admiración, a todos y a cada una de las personas que reciben las medallas por 25 y 50 años de trayectoria; todos sabemos lo difícil que ha sido el esfuerzo, la constancia, el trabajo, el compromiso y, sobre todo, la pasión y el amor que se requieren para lograr lo que ustedes han logrado. Por eso es tan importante para la Anda este reconocimiento. Agradezco y felicito al comité y que vengan muchos años más para ustedes y nuestro sindicato. ¡Que viva la ANDA!”
Con esta ceremonia se cerró el ciclo de los 90 años del sindicato, en los que los galardonados con la Medalla de Oro Eduardo Arozamena fueron Evangelina Martínez, Ofelia Medina, Fernando Robles, Jorge Ontiveros (creador de “Los Paladines”) y Mariana Rivera.
Mientras la Medalla de Plata Virginia Fábregas se entregó a Alberto Casanova, Alejandra Ley, Ana Karina Guevara, Andrés de León, Benji Mercuris, Bibelot Mansur, Claudia Troyo, Darwin Alberto, Francisco Vilchis, Gabriel Ronquillo, Gabriela Guzmán, Gerardo Murguía, Horacio Beamonte, Jorge Pascual y Juan Ríos.
Además de Kelchie Arizmendi, Leon Michel Jr., Lizzete Araiza, Luigi Mercuris, Lourdes Gazza, Luis Felipe Montoya, Mark Tacher, Montserrat Márquez, Norma Angélica, Paloma Woolrich, Pilar Flores del Valle, Roberto Alarcón, Sergio Bonilla, Simone Victoria y Tomás Guzmán.