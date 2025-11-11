Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 23

Pese al debilitamiento de la confianza del consumidor en México, Mercado Libre prevé un crecimiento de alrededor del 15 por ciento en el valor de las ventas electrónicas en la edición 15 de El Buen Fin, respecto a 2024, señaló Alejandro Caballero, director senior de mercado de la plataforma de comercio electrónico.

En conferencia de prensa para anunciar que del 13 al 17 de noviembre la plataforma ofrecerá descuentos hasta de 60 por ciento, entregas en menos de 24 horas y hasta 24 meses sin intereses a través de Mercado Pago, además de beneficios exclusivos para usuarios de MELI+, su programa de lealtad, Caballero precisó que el comercio electrónico elevaría sus ventas de 172 mil millones en 2024 a aproximadamente 200 mil millones de pesos en El Buen Fin de 2025.