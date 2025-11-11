Martes 11 de noviembre de 2025, p. 23
Amazon ha invertido 145 mil millones de pesos durante sus 10 años de operación en México y ha generado 15 mil empleos directos, informó la firma.
En una conferencia por el aniversario de la firma, Pedro Huerta, gerente de Amazon México, expuso que el capital ingresado al país desde 2015 generó una contribución de 29 mil millones de pesos al producto interno bruto (PIB) en 2024.
Agregó que en 2024 se crearon más de 37 mil empleos indirectos en sectores claves como logística, tecnología y comercio electrónico.
La compañía cuenta con más de 27 mil vendedores mexicanos en su tienda, de los cuales 99 por ciento son pequeñas y medianas empresas.
“México va a cumplir un papel fundamental, no sólo en términos de inversiones, sino de seguir aprendiendo de los mexicanos, de seguir mexicanizando Amazon, para ser más relevante para nuestros clientes, para nuestros vendedores mexicanos y sobre todo para el talento que nutre este crecimiento”, declaró Huerta.
Señaló que las inversiones de la empresa han colaborado en el fortalecimiento de comunidades, generado empleos, apoyado al talento local y colaborado en la transformación digital y el desarrollo económico del país.