Martes 11 de noviembre de 2025, p. 23

Amazon ha invertido 145 mil millones de pesos durante sus 10 años de operación en México y ha generado 15 mil empleos directos, informó la firma.

En una conferencia por el aniversario de la firma, Pedro Huerta, gerente de Amazon México, expuso que el capital ingresado al país desde 2015 generó una contribución de 29 mil millones de pesos al producto interno bruto (PIB) en 2024.

Agregó que en 2024 se crearon más de 37 mil empleos indirectos en sectores claves como logística, tecnología y comercio electrónico.

La compañía cuenta con más de 27 mil vendedores mexicanos en su tienda, de los cuales 99 por ciento son pequeñas y medianas empresas.